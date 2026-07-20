Lärare i matematik, teknik och NO-ämnen till CSU Högalid 7-9
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till CSU Högalid 7-9!
Som lärare i matematik, teknik och naturorienterande ämnen hos oss arbetar du tätt med dina kollegor i ett arbetslag där samarbete kring både elevernas sociala utveckling och kunskapsmässiga utveckling står i centrum. Enheten har anpassade undervisningslokaler avskilda från övriga Högalidsskolan. I direkt anslutning till undervisningslokalerna finns personalens arbetsrum. Enheten har välutvecklade rutiner och strukturer för undervisning och socialt utvecklings arbete, men vi är ständigt i utveckling. Arbetslaget leds av en av skolans biträdande rektorer.
Skolan är en kommunal grundskola belägen i Hornstull på västra Södermalm. I skolan har ca 860 elever i årskurserna F-9 sin arbetsplats. Till skolan hör två centrala grupper undervisningsgrupper (CSU). Personalen på hela enheten består av totalt 130 personer. Skolledning består av rektor, fyra biträdande rektorer samt en administrativ chef.
Organisatoriskt är skolan indelad i årskursvisa arbetslag. Skolans två CSU-grupper,
CSU Högalid 1 – 6 och CSU Högalid 7 – 9, utgör två separata arbetslag.
Skolan har en välfungerande Elevhälsa som är organiserad i ett arbetslag som består av två skolsköterskor, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och tre speciallärare. Rektor ansvarar för elevhälsan, men en av de biträdande rektorerna har personalansvar och det operativa ansvaret för elevhälsan.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en välfungerande arbetsplats, men som är i öppen för idéer om vidare utveckling. Det råder ett gott samarbetsklimat på skolan och skolan har ett aktivt och välfungerande arbete med de fackliga organisationerna i Samverkansgruppen.
Skolan har eget tillagningskök och alla anställda erbjuds att äta pedagogisk måltid i skolrestaurangen till en låg kostnad. Varje morgon kan personal och elever äta frukost i skolrestaurangen. Månatligt arrangerar arbetslagen personalaktiviteter där hela skolan kan träffas på eftermiddags/kvällstid.
Stockholms stad erbjuder friskvårdsbidrag.
Din roll
CSU Högalid 7-9 är en Central särskild undervisningsgrupp inom grundskolan som arbetar med elever med extraordinära stödbehov. Eleverna erbjuds plats genom att skolor i staden ansöker om plats genom en central funktion vid utbildningsförvaltningen. Ett flertal av eleverna har diagnoser inom NPF, både inom AST och ADHD. Som lärare i CSU Högalid 7-9 arbetar du i tätt samarbete med arbetslagets lärare och resurspedagoger. Du undervisar gruppens 15 elever. Undervisningen kräver hög grad av individuell anpassning efter elevernas behov. I uppdraget ingår mentorskap med ett stort stödjande arbete för några av klassens elever och tät dialog med deras vårdnadshavare.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad lärare i matematik, teknik och naturorienterande ämnen åk 7-9.
Du god kompetens av att anpassa din undervisning till elever i behov av särskilt stöd.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Minst 3 års erfarenhet av undervisningen i grundskolans senare år.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp.
Erfarenhet av undervisning av elever med diagnos inom NPF.
Kompetens som speciallärare eller specialpedagog .
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Folkskolegatan 13 (visa karta
)
117 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Per-Arne Lundberg per-arne.lundberg@edu.stokholm.se 076-1294183 Jobbnummer
10007041