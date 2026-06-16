Lärare i matematik, spetsmatte och NO till Varlaskolan
Kungsbacka Kommun / Grundskollärarjobb / Kungsbacka Visa alla grundskollärarjobb i Kungsbacka
2026-06-16
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Vill du erbjuda våra barn och elever ett helhetsperspektiv där det livslånga lärandet genomsyrar vardagen, från förskola till student? Då tror vi att vi är arbetsgivaren för dig!
Rollen som lärare hos oss
Tillsammans med dina kollegor arbetar ni gemensamt för att skapa bästa möjliga lärmiljö för eleverna i matematik, spetsmatte och något/några av NO-ämnerna, där de ges möjlighet att utforska och utvecklas. I rollen bidrar du till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra.Publiceringsdatum2026-06-16Profil
Det är en självklarhet för dig att alltid ha våra elevers bästa för ögonen. Du är ett föredöme för andra, inspirerar och motiverar och har personlig omtanke som utgångspunkt i ditt arbete och i relationen till dina kollegor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i matematik och något/några av NO-ämnen för årskurs 7-9
Läs gärna mer om oss
Varlaskolan | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Förskola & Grundskola | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 2 juli. Urval kan ske löpande.
Intervjuer beräknas hållas den 6 juli.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Kungsgatan 10 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rektor
Jasmina Sandlund jasmina.sandlund@kungsbacka.se 0300838844 Jobbnummer
9966045