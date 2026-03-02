Lärare i matematik sökes till Futuraskolan International Rådan!
Vill du vara med och forma framtidens världsmedborgare? Futuraskolan International Rådan i Sollentuna söker nu en driven och engagerad lärare i matematik. Hos oss får du arbeta i en kreativ och positiv arbetsmiljö med ett starkt fokus på lärande och utveckling.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Som matematiklärare hos oss kommer du att ansvara för att utforma och genomföra en kreativ och stimulerande undervisning som möter höga krav på kvalitet och utmanar eleverna i åk 6-9 på bästa sätt. Du tar eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Eftersom vi ställer höga krav på våra elever är det viktigt att du har förmågan att hantera utmaningar i klassrumssituationer och skapa ett positivt och tryggt lärandeklimat.
I rollen ingår även mentorskap och du kommer att ingå i ett engagerat och kreativt arbetslag där ni tillsammans skapar bästa möjliga lärandemiljö.
Viktig information om behörighet
Kandidaten ska ha giltig lärarlegitimation med behörighet i respektivt ämne. Ansök endast om man har giltig lärarlegitimation eller pågående utbildning. (Observera att svensk lärarlegitimation krävs för att erbjudas en permanent tillsvidareanställning.)
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt fokus på lärande och en vilja att ständigt utveckla dina lärprocesser, både individuellt och tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av och ett genuint intresse för att arbeta utifrån de senaste forskningsrönen inom undervisning.
Har ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande i all kontakt med kollegor, elever och föräldrar.
Är idérik, ser möjligheter och stimuleras av nya utmaningar.
Gärna delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper, och trivs med att arbeta konstruktivt i både arbetslag och ämneslag.
Genom ett medvetet ledarskap skapar man trygghet, förtroende och goda relationer, både i och utanför klassrummet.
Om Futuraskolan och vår värdegrund
Futuraskolan International är en friskola med internationell inriktning och en stark värdegrund baserad på våra tre värdeord: Progressiveness, Energy, Respect (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på gemenskap och respekt. Undervisningen bygger på det internationellt utvecklade programmet International Middle Years Curriculum (IMYC).
Praktisk information
Omfattning: 70-100%
Anställningsform: Tillsvidare, Ferietjänst
Tillträde: Augusti 2026
Ansökan och urval
Urval sker löpande och vi kan komma att genomföra intervjuer under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till: recruitment@futuraskolan.se
För att bli aktuell för tjänsten behöver du, utöver behörighet, kunna visa upp ett giltigt utdrag från belastningsregistret.
I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: recruitment@futuraskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rådan matematik". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047), http://www.futuraskolan.se
Rådan 3 (visa karta
)
191 40 SOLLENTUNA Arbetsplats
Futuraskolan Rådan Jobbnummer
9771301