Lärare i matematik på gymnasiet
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2026-06-30
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en glad och kreativ lärare i matematik. Du kommer ingå i ämnesgruppen i matematik som träffas kontinuerligt för kollegialt lärande. Du kommer att ansvara för ett par kurser i matematik både på yrkesprogram och på högskoleförberedande program. På skolan har vi två förstelärare i matematik som leder det kollegiala arbetet i ämnesgruppen matematik.
Tjänsten är på deltid. Mellan 50-60 % fördelat på 3 dagar. Kan därför passa bra för en lärarstudent som börjar närma sig sin lärarexamen. Lerums gymnasium är en övningsskola vilket innebär att vi har ett tätt samarbete med GU och många av våra lärare tar emot VFU-studenter.
Eftersom Lerums gymnasium är en stor skola med ca 1400 elever så kan det finnas goda chanser till förlängning efter HT-26.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ämnesbehörighet i matematik eller som läser till gymnasielärare i matematik. Att bygga goda relationer med både elever och kollegor ser du som en självklar del i ditt yrkesutövande. Viktigt att du är en lagspelare som gillar att samverka med andra. Du är lärare i ämnen och kurser men din praktik genomsyras av läroplanens värdegrund och examensmålen för programmet.
Vi lägger särskild vikt vid att du har en didaktisk kompetens och förmåga att möte elever med olika behov och utmaningar i sitt lärande. Du ser samarbete med lärare och andra professioner som en självklarhet och en förutsättning för att lyckas. Du är även mån om ditt eget lärande och utveckling tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid flexibilitet och lösningsfokus och att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor, skolledning och övrig personal.
Urval och intervjuer sker löpande. Men det kan också bli så att intervjuerna sker först i början av augusti. Arbetsåret för våra lärare börjar den 12 aug och eleverna har skolstart den 19 aug.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-12 , upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram.
Lerums kommun omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
och kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning och den individuella lönen påverkas såväl av befattningens svårighetsgrad som din kompetens och erfarenhet.
I enlighet med lönetransparensdirektivet har vi tillgängliggjort lönestatistik på vår hemsida och du kan hitta information om vårt kollektivavtal, våra personalförmåner samt tillämpligt lönespann för aktuell befattning här:https://lerum.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/din-lon-och-dina-formaner
Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334652". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
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443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun Kontakt
Rektor enhet 5
Lars Andersson lars.andersson@lerum.se 0302-521340 Jobbnummer
9984357