Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Ronneby2021-04-08Nu söker vi lärare i matematik på grundläggande och gymnasial nivå till kommunal vuxenutbildning i Ronneby kommun. Vi har just nu ca 700 studerande inom vuxenutbildningens olika delar. Vår arbetsplats präglas av engagemang och glädje i arbetet med att stödja och stimulera vuxna studerande i sitt lärande och i valet av kommande yrke eller vidare studier.Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den röda tråden, en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, särskola till gymnasie- och vuxenutbildning.Hos oss i den moderna kurorten Ronneby kan du bli delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle med människan i fokus. Ronneby kommun har 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.Inom kommunen jobbar 2 300 anställda för att ge bästa möjliga service till våra invånare, besökare och företagare. Vill du bli en av oss?Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!2021-04-08Du ska arbeta som lärare och undervisa i kurser inom matematik på grundläggande och gymnasial nivå. Arbetet innebär planering och genomförande av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen sker både digitalt via distansupplägg och fjärrundervisning samt i klassrum.Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och därför är elevernas behov och förutsättningar varierande, vilket du som lärare förväntas ta hänsyn till i planerandet och genomförandet av undervisningen. Vi ser det kollegiala lärandet som en självklar del av vår vardag och jobbar tillsammans och utvecklande i ett positivt klimat med elever och kollegor.Vi söker dig som är behörig lärare inom matematik på gymnasial och grundläggande nivå med mycket god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot våra elever. Du skall vara lösningsfokuserad, lyhörd och ha en god samarbetsförmåga. Vi sätter stort värde på ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och dina handledaregenskaper. Digitalisering är en självklar del av vårt arbete och grunden för utbildningens utförande varav god digital kompetens ett krav.Som lärare i matematik hos oss vill vi att du ska ha fokus på kunskap, lärande och varje elevs kunskapsutveckling. Du har positiv människosyn och en förväntan att alla kan lyckas utifrån sina förutsättningar! Vi vill att du ska stå för pedagogisk mångsidighet och ha en vilja att skapa trygga lärmiljöer där elevens möjligheter att lyckas står i fokus.ÖVRIGTVi arbetar för en jämn köns- och åldersfördelning och för etnisk och kulturell mångfald i våra verksamheter. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ronneby kommun samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande vill vi att du ansöker via den digitala länken.Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tillsvidareanställning, tillträde: Terminsstart Ht- 21 (11/8) .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-26Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen5679309