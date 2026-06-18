Lärare i matematik och teknik till Hultdalsskolan
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2026-06-18
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Vill du inspirera framtidens problemlösare? Bli matematik- och tekniklärare på Hultdalsskolan!
Vilka är vi?
Hultdalsskolan är en 7-9-skola som ligger i Åby ungefär en mil norr om Norrköping. Här går cirka 370 elever, fördelade på 14 klasser. Hos oss står lärande och trygghet i fokus!
Våra gemensamma regler och mål är tydliga och bidrar till en god arbetsmiljö för både elever och personal. Vi har sedan ett par år tillbaka varit en mobilfri skola, vilket ytterligare bidragit till ökad trygghet och studiefokus.
Vi är drygt 40 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever. Lärarna är uppdelade på tre arbetslag, ett för varje årskurs. Förutom lärarlagen finns ett lag bestående av speciallärare som tillsammans med elevhälsoteam och närvaroteam finns till för att stötta både elever och pedagoger i det dagliga arbetet.
Hos oss möter du kollegor som är vana att diskutera pedagogiska frågor och utmaningar, alltid med elevernas bästa i fokus!Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Som matematik- och tekniklärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i dina ämnen, i enlighet med gällande styrdokument. Du arbetar aktivt för att skapa en trygg, kreativ och inkluderande lärmiljö där elever ges möjlighet att utveckla både sina praktiska och teoretiska förmågor.
Du tar del i det kollegiala utvecklingsarbetet och brinner för att utveckla dina ämnen. Tjänsten innefattar mentorskap för en klass.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och teknik för åk 7–9. Du har gärna erfarenhet av pedagogiskt arbete och mentorsarbete i åk 7-9.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en trygg, tydlig och strukturerad ledare i klassrummet och du brinner för att undervisa och inspirera eleverna i ditt ämne. Vidare är du lyhörd och skicklig på att skapa och utveckla goda relationer och har en bra samarbetsförmåga med såväl kollegor som med elever och vårdnadshavare.
Du är flexibel och har driv, uthållighet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är väl insatt i skolans styrdokument, har ett professionellt förhållningssätt och ser både till individens och verksamhetens bästa.
Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 6 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 6 juli
Kontakt: Rektor Malin Axelsson, 011-151394, malin.axelsson@norrkoping.se
eller biträdande rektor Lina Aréus, 011-151399, lina.areus@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
616 32 ÅBY Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9970141