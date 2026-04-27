Lärare i matematik och teknik till Blichers friskola
Nu söker vi på Blichers friskola en lärare i Matematik och Teknik för grundskolans senare år. Sök tjänsten senast 2026-05-11
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Möjlighet att arbeta i små undervisningsgrupper
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
• En arbetsplats med engagerade medarbetare, god gemenskap, möjlighet att påverka och närvarande ledare som deltar i det dagliga arbetet
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och skobidrag.
Din roll Enligt vårt pedagogiska ramverk arbetar vi med individen i centrum. I rollen som lärare, ingår att planera, genomföra och följa upp din undervisning och elevernas lärande. Det är också viktigt att skapa ett nära samarbete med vårdnadshavare till elever och övriga viktiga personer i elevernas nätverk.
Du deltar i kontinuerliga lärarmöten tar en aktiv roll och utvecklar verksamheten tillsammans med hela skolans arbetslag.
Om Blichers friskola Blichers friskola är en resursskola vackert belägen i Norrvidinge by. På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med ca 30 elever. Skolan har hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Verksamhetens viktigaste ledstjärna är att skapa en tydlig och förutsägbar struktur samt att ge utrymme och tid för relationsbyggande, vilket är grundförutsättningarna för att ge våra elever och deras föräldrar en positiv syn på skola och inlärningsmöjligheter. Vår utgångspunkt är självklart styrdokumenten men också elevernas egna styrkor, intressen och drömmar. Vi bemöter våra elever enligt det lågaffektiva förhållningssättet. Vi är lösningsfokuserade i alla situationer, och vi ser den tydliggörande pedagogiken och vårt personliga bemötande som nödvändiga verktyg för att jobba med elevernas kunskapsutveckling samt för att förebygga och hantera problemskapande beteende. Vi vill ge våra elever en positiv syn på skolan och att arbeta för en miljö som kännetecknas av samarbete, trygghet, respekt och tillit. Här finner du en tät personalgrupp med mångårig erfarenhet av målgruppen.
Då skolan ligger på landet utan tillgång till kollektivtrafik är körkort been förutsättning.
Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som med engagemang och kunskap om pedagogik får eleverna att växa och lära sig. Du har lärarexamen med legitimation i matematik och gärna teknik. Ett plus är om du har erfarenhet av arbete av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du arbetar med tydliggörande pedagogik och har ett lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp din undervisning utifrån skolans pedagogiska mål och ramar. Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Endast sökande med lärarlegitimation kommer att beaktas.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 2026-08-10 eller enligt ök. Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: edvin.pihlqvist@nytida.se
, 0705-750752 Facklig kontakt: Lärarförbundet tfn 0770-33 03 03
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Innan anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
