Lärare i matematik och teknik och/eller fysik på Funkaboskolan
2025-11-10
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!
Funkaboskolan ligger strax norr om Kalmar centrum och är en av de äldsta i staden. Upptagningsområdet sträcker sig från Ölandsleden i söder till Krafslösa i norr. I öster gränsar vi mot Kalmarsund och i väster mot Norra vägen. Funkaboskolan är en f-9 skola med ca 870 elever och 115 personal.
Funkaboskolan erbjuder följande verksamheter:
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola åk 1-9
Vi tycker att olikheter och mångfald är en styrka och en tillgång, då detta gör oss till ett Sverige i miniatyr. Vi vill genom tydlighet och lyhördhet ta vara på elevernas intressen och tillföra nya utmaningar för att öka lusten att lära. Vi arbetar för att alla ska bemötas med tolerans och acceptans och för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas till den bästa versionen av sig själv.
Vi söker dig som vill undervisa i matematik, teknik och/eller fysik i årskurs 7-9 och bidra till att utveckla vår högstadieverksamhet.
I rollen ingår att:
* Planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån gällande styrdokument.
* Skapa en tydlig, trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att nå sin fulla potential.
* Samarbeta med kollegor i både ämneslag och arbetslag.
* Bidra aktivt till skolans kvalitets- och utvecklingsarbete.
* Vara mentor för en grupp elever och arbeta nära elevhälsa och vårdnadshavare.
Du kommer att ingå i ett engagerat och kompetent arbetslag där vi hjälps åt, delar erfarenheter och utvecklar undervisningen tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, teknik och/eller fysik i årskurs 7-9.
* Har god didaktisk kompetens och ett stort engagemang för elevernas lärande.
* Är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att skapa tydlighet i undervisningen.
* Har ett positivt förhållningssätt och trivs med att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare.
* Ser digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
Erfarenhet av undervisning inom grundskolan är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med formativ bedömning och differentierad undervisning.
Månadslön
