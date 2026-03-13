Lärare i matematik och teknik åk 7-9 - von Bahrs skola (vikariat)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-03-13
Brinner du för att göra matematik och teknik både begripliga och inspirerande? Vill du arbeta på en skola där relationer, trygghet och utveckling står i centrum - och där du verkligen får förutsättningar att möta varje elev? På von Bahrs skola söker vi nu en engagerad lärare i matematik och teknik för årskurs 7-9.
von Bahrs skola är en F-9 skola med i nuläget drygt 590 elever och drygt 75 medarbetare inom olika kategorier. Skolan erbjuder fina och ändamålsenliga lokaler och har en hög andel behöriga lärare och kompetent personal. Skolan har dessutom ett komplett elevhälsoteam och en socialpedagog. Ledningen består av en rektor och två biträdande rektorer. Hos oss får du bland annat möta en kulturell mångfald där vi ser olikheter som en tillgång.
Skolan är omgiven av stora härliga grönytor och ligger i Lötenområdet med cykelavstånd till city, Fyrishov och Gränby centrum. Vi har två fina skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse.
Vi erbjuder:
• ett nära samarbete med kollegor som brinner för sina ämnen
• en skola där relationer, trygghet och studiero är centralt
• goda möjligheter att utveckla och påverka undervisningen
• en arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att alla elever ska trivas och nå sina mål.
På von Bahrs skola står våra elever alltid i centrum. Vi tror på att goda relationer är grunden för goda studieresultat - och vi hoppas att du vill vara med och bidra till deras fortsatta lärande och utveckling.
Här kan du läsa mer om von Bahrs skola. (https://vonbahrsskola.uppsala.se/var-skola/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som matematik- och tekniklärare hos oss undervisar du elever i årskurs 7-9 och blir en del av ett positivt och kompetent ämneslag. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och drivna kollegor inom både matematik och teknik, vilket ger goda möjligheter till samarbete, idéutbyte och kollegialt lärande.
På von Bahrs skola arbetar vi med mindre elevgrupper i matematik. Det ger våra elever möjlighet att prestera på sin nivå utifrån sina individuella förutsättningar och skapar bättre förutsättningar för att möta varje elev där hen befinner sig. Arbetssättet bidrar både till ökad studiero och till att eleverna får det stöd eller de utmaningar de behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
I rollen som lärare planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du undervisningen enligt läroplan och övriga styrdokument. Med eleven i fokus skapar du en trygg, strukturerad och motiverande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina individuella förutsättningar. Mentorskap ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och teknik upp till årskurs 9. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt och av att arbeta i digitala system som unikum, skola 24 och Microsoft 365.
Som person är du pedagogisk och förstår hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Du anpassar ditt sätt att förklara och visualisera innehåll så att kunskapen blir begriplig. Vidare samarbetar du väl med kollegor i både arbetslag och ämneslag, bidrar till gemensam planering och kommunicerar lyhört för att hitta konstruktiva lösningar. Genom ditt sociala och professionella sätt skapar du trygga och hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, och du bygger en lärmiljö där eleverna känner sig sedda, motiverade och nyfikna på matematik och teknik.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Eriksson, biträdande rektor, 018-727 58 42.
Fackliga företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
