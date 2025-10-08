Lärare i matematik och teknik, åk 7-9 - Stenhamreskolan
Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Stenhamreskolan 7-9 / Grundskollärarjobb / Ljusdal Visa alla grundskollärarjobb i Ljusdal
2025-10-08
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Stenhamreskolan 7-9 i Ljusdal Publiceringsdatum2025-10-08Beskrivning
Är du en passionerad pedagog som vill göra skillnad?
Vi letar efter dig som brinner för att undervisa högstadieelever och som älskar ditt ämne! Du är en person som kan prioritera, lösa problem på språng och gärna tar egna initiativ.
Med en positiv inställning och en stark samarbetsförmåga blir du en viktig del av vårt team.
Hos oss får du chansen att inspirera, stötta och utveckla unga människor. Vi värdesätter nytänkande och flexibilitet - här finns utrymme att testa nya arbetssätt och se möjligheter där andra ser hinder!
Du blir en del av en skola där elevhälsan är en självklar del av undervisningen. Vi jobbar tätt ihop med specialpedagoger, speciallärare, SvA-lärare, kurator, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas.
Låter det som en plats för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i matematik och teknikKvalifikationer
Vi ser att du har en lärarutbildning och legitimation för undervisning i de högre åldrarnaÖvrig information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning, deltid ca 60-100% med tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/162". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Arbetsplats
Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Stenhamreskolan 7-9 Kontakt
Emma Nyberg 0765277948 Jobbnummer
9545829