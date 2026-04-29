Lärare i matematik och svenska i årskurs 7-9
Vill du göra skillnad för ungas lärande och utveckling? Vi söker en engagerad lärare i matematik och svenska!
Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor och gymnasieskolor där den personligt utformade utbildningen står i centrum. Idag går cirka 14 000 elever i våra 36 skolor runt om i landet. Vi tror på att varje elev är unik och har kraften att nå längre än de själva tror är möjligt om de får rätt stöd och verktyg.
Kunskapsskolan Uppsala söker lärare i matematik och svenska (vikariat)
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges en personligt utformad utbildning som utgår från deras individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan Uppsala skapar vi nära relationer mellan lärare och elev genom vårt unika arbetssätt. I en miljö där eleven får vara sig själv och utmanas på sin nivå skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs. Vi är en välfungerande grundskola för årskurs 4-9 med ca 620 elever, belägen centralt i Uppsala med goda pendlingsmöjligheter.
Om uppdraget
Som lärare i matematik och svenska hos oss blir du en nyckelperson i elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar inte bara som ämneslärare, utan ofta också som handledare, vilket innebär att du coachar ett antal elever i deras personliga målsättningar och studiestrategier.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Undervisning: Planera och genomföra lektioner och workshops i matematik och svenska utifrån Kunskapsskolans pedagogiska modell.
Personlig handledning: Ha individuella samtal med dina handledarelever för att stödja deras planering och progression.
Elevhälsoarbete: Samarbeta tätt med arbetslaget och elevhälsoteamet för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.
Bedömning och uppföljning: Dokumentera och kommunicera elevernas resultat till elever och vårdnadshavare.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg ledare i klassrummet och en "relationsskapare av rang". Du har förmågan att se varje elevs specifika behov och kan anpassa din undervisning därefter. Du trivs med att arbeta i team och lockas av en roll där du har stort ansvar för att forma elevens hela skolgång.
Lärarlegitimation med behörighet i matematik och svenska för grundskolans senare år.
God vana av att använda digitala verktyg.
Förmåga att kommunicera väl i tal och skrift.
Väl förtrogen med Lgr-22.
Erfarenhet av Kunskapsskolans arbetssätt eller liknande individanpassad pedagogik är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du en dynamisk arbetsplats där din pedagogiska kompetens värdesätts. Vi erbjuder en roll med stor frihet under ansvar och möjligheten att vara en del av ett sammansvetsat kollegium som brinner för skolutveckling. Du arbetar nära tillsammans med dina kollegor i både ämneslag och arbetslag.
Tjänstens utformning: Tjänsten är ett vikariat på ett år (100%) med start i augusti 2026.
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Skicka in din ansökan senast den 8 juni 2026.
Viktigt: För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Beställ detta i god tid från Polismyndigheten.
Vid frågor kontakta: Rektor Elin Benson på elin.benson@kunskapsskolan.se
.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på kunskapsskolan.se.
