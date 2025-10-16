Lärare i matematik och NO-ämnen till Center för språkintroduktion
2025-10-16
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Gymnasieområde Lindholmen som består av Bräckegymnasiet, Center för språkintroduktion, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens tekniska gymnasium och Polhemsgymnasiet, söker en lärare till Center för Språkintroduktion.
Center för språkintroduktion är en gymnasieskola som erbjuder språkintroduktionsprogram och individuellt alternativ (IMA). Skolan ger elever möjlighet att komplettera sin utbildning för att uppnå behörighet till nationella program på gymnasiet. De flesta av våra elever kommer från olika delar av världen, vilket gör skolan till en spännande arbetsplats.
Vi söker en driven lärare med ett starkt intresse för flerspråkighet och interkulturella möten, som har förmågan att se och möta varje elevs unika behov. Som lärare på CSP kommer du att vara en del av en helhet där vi tillsammans arbetar för att eleverna skall nå sin fulla potential i skolan. Du ska vara tydlig och strukturerad. Dessutom behöver du ha en god social kompetens, ett stort tålamod och vara flexibel. Du behöver besitta en förmåga att motivera och övertyga samt att kunna hitta nya vägar såväl som lösningar för att hjälpa eleverna att nå målen. För att jobba med ungdomar är det viktigt att du är en förebild och gränssättande vuxen.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och självständigt arbete där du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig nyckelperson för ungdomarnas skolutbildning och framtid. Vi arbetar med höga förväntningar och i vår undervisning utgår vi från varje elevs behov och förutsättningar. Integrationsfrågor ingår i vår undervisning. På CSP arbetar vi i arbetslag där undervisande pedagoger tillsammans ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Vi coachar och stöttar varandra för att utbildningen ska bli så bra som möjligt för våra elever. I din tjänst ingår att undervisa i matematik samt något NO-ämne.Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet för undervisning på gymnasienivå i matematik och något av NO-ämnen.
Du besitter god digital kompetens, använder digitala verktyg för planering och undervisning samt är bekväm med digital utveckling.
Du har lätt för att anpassa ditt arbetssätt efter målgruppen och för att hitta och utveckla nya pedagogiska och didaktiska metoder.
Du har ett genuint intresse för unga människor och är lyhörd för elevernas olika behov. Du är flexibel och har inga problem att anpassa dig efter nya förutsättningar samt är lätt att samarbeta med.
Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga, effektivitet, kreativitet och flexibilitet.
Välkommen med din ansökan!
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
