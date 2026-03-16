Lärare i Matematik och NO-ämnen i åk.7-9
2026-03-16
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Du som söker skall vara intresserad av att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar elevers utveckling och lärande. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål.
Som pedagog förstärker du elevernas skoldag genom att inspirera, organisera och genomföra strukturerad undervisning samt stödja elevernas sociala utveckling. Du stödjer eleverna och skolan att bli en trygg, stimulerande och lärorik miljö under skoldagen.
Du ingår i ett arbetslag och tillsammans med lokal elevhälsa och skolledning utvecklar ni en stimulerande, trivsam och utvecklande verksamhet med trygghet och studiero.
Vi arbetar med kollegialt lärandet som sker både individuellt och i arbetslaget. Det pågår ett spännande utvecklingsarbete med målsättning att skapa en fortbildningskultur där pedagoger stöttar varandra i utvecklingen av en god skola.
Vi förväntar oss att du har ett starkt engagemang i att driva och utveckla digitala och utvecklande metoder. I undervisningen används kooperativt lärande och de strukturer som stöttar elevernas samarbete.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet, enskilt och tillsammans med andra, samt håller dig uppdaterad kring ny forskning, händelser i omvärlden samt ser utvecklingsmöjligheter i verksamheten.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk.7-9 i Matematik och NO-ämnen, samt erfarenhet av schemaläggning i Skola 24, då det är en del av en av tjänsterna.
Erfarenhet är önskvärt.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby Kommun Kontakt
Rektor
Madeleine Hultkrantz madeleine.hultkrantz@osby.se 0709318135
