Lärare i matematik och NO vid Morkarlbyhöjdens skola
2026-01-12
Morkarlbyhöjden är en högstadieskola där elever och personal trivs.
Morkarlbyhöjden är en högstadieskola där elever och personal trivs.
Skolan har ca. 350 elever och drygt 40 personal. Personalomsättningen är låg både bland lärare och skolledning. Skolans arbetssätt präglas av samarbete och kamratskap. Sedan tre år har vi, via interna och externa utbildningar, arbetat mot att utveckla ett coachande förhållningssätt mellan lärare och mellan lärare och elev. Skolan är organiserad i årskursanknutna klasskonferenser och driftsanknutna arbetsgrupper. Vi har studiepedagoger och speciallärare i alla tre årskurser.
Vi söker dig som vill vara en aktiv del av en inkluderande arbetsmiljö där trivsel, samarbetsvilja och pedagogisk utveckling präglar arbetsdagen.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i matematik och NO.Kvalifikationer
Vi ser att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella, och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du ser möjligheterna i förändringar och är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.
Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har en god pedagogisk insikt med god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Du tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation.
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
