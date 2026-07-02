Lärare i matematik och NO till särskild undervisningsgrupp - Arenaskolan
Timrå Kommun / Grundskollärarjobb / Timrå Visa alla grundskollärarjobb i Timrå
2026-07-02
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Vill du göra verklig skillnad – varje dag?
På Arenaskolan söker vi en engagerad lärare i matematik och NO till vår särskilda undervisningsgrupp. Här får du möjlighet att arbeta i en lugn och strukturerad lärmiljö med färre elever, där du tillsammans med en nära kollega skapar de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas.
Hos oss är relationer, trygghet och tillgänglig undervisning grunden i allt vi gör. Vi tror på att elever utvecklas bäst när de blir sedda, mötta och utmanade utifrån sina individuella behov.
Hos oss får du
Undervisa i mindre elevgrupper där du har goda möjligheter att anpassa undervisningen.
Arbeta tätt tillsammans med en erfaren kollega i ett samspelt team.
Vara en del av en skola som präglas av goda relationer, hög tillit och ett starkt kollegialt samarbete.
Nära samarbete med elevhälsa och övriga professioner för att ge eleverna bästa möjliga stöd.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en skola som ständigt utvecklar sin undervisning.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare med behörighet i matematik och NO.
Har ett inkluderande förhållningssätt och tror på alla elevers möjlighet att lyckas.
Är trygg, flexibel och lösningsfokuserad.
Tycker om att samarbeta och ser styrkan i att planera och utveckla undervisningen tillsammans med andra.
Har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Om Arenaskolan
Arenaskolan är en högstadieskola där vi arbetar utifrån våra ledord trygghet och studiero, goda relationer och tillgänglig undervisning. Vi har höga förväntningar på våra elever och på varandra, och vi tror att god undervisning och starka relationer är nyckeln till elevernas framgång.
Välkommen till Arenaskolan – en arbetsplats där du får tid att se varje elev och möjlighet att göra skillnad på riktigt.
För att bli aktuell för tjänsten kan du i samband med intervju eller inför anställning behöva:• uppvisa giltig ID-handling• vid behov styrka utbildning med betyg eller examensbevis• kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige genom giltigt arbetstillstånd• vid behov uppvisa giltigt körkort• vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationVid en eventuell anställning behöver du även uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via polisens hemsida och det är endast utdraget "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" som accepteras. För att underlätta och snabba på rekryteringsprocessen får du gärna beställa utdraget redan nu via denna https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 41 SÖRBERGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Jennie Bengtsson jennie.bengtsson@timra.se +46730599364 Jobbnummer
9990312