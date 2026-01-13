Lärare i matematik och NO till Sandeklevsskolan årskurs 4-6
2026-01-13
Sandeklevsskolan i Bergsjön har cirka 350 elever i förskoleklass till årskurs 9 och ett fritidshem.
Vi har bra kommunikationer med spårvagn 7 och 11, som stannar vid Teleskopgatans hållplats, samtidigt som det är nära till stora grönområden. Skolan arbetar systematiskt med trygghet och studiero, vilket resulterar i att såväl elever som lärare trivs och finner arbetsro. Vi uppvisar för varje termin en tydlig förbättring av såväl elevresultat som skolnärvaro.
På Sandeklevsskolan har vi ett övergripande mål: alla våra elever ska uppnå sin fulla potential och alla ska komma in på sitt förstahandsval på gymnasiet! Vi har en stark tro på att alla ska lyckas. För att göra Sandeklevsskolan till en framgångsrik skola tillvaratar vi såväl elevernas alla kompetenser, erfarenheter och skilda bakgrunder som deras tankar och synpunkter i vårt arbete. Vi har en tydlig riktning och strategi där vi tillsammans på skolan bedriver ett gediget, långsiktigt och forskningsbaserat utvecklingsarbete tillsammans med forskare från GU.
Vi söker nu en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och NO i årskurs 4-6! Tjänsten är ett vikariat under vårterminen 2026.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett lärarlag som tillsammans utvecklar undervisningen och ledarskapet i klassrummet. Tjänsten innefattar också ett mentorskap. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling i syfte att nå läroplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen samt arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö. I ditt arbete tar du ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i matematik och NO för årskurs 4-6. Har du tidigare erfarenhet av läraryrket är det meriterande men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Som nyexaminerad lärare får du möjlighet att delta i Grundskoleförvaltningens Lärarakademi. Där får du tillgång till ett nätverk av andra nyexaminerade lärare och erbjuds riktade aktiviteter som hjälper och stöttar dig under ditt första år i yrket.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som person tar du även egna initiativ och bedriver ett tydligt och situationsanpassat ledarskap i klassrummet.
Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som befinner sig i en andraspråksutveckling och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har goda kunskaper i IKT som pedagogiskt verktyg.
Är du en person som strävar framåt och har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Då kan du vara den vi söker!
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
