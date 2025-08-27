Lärare i matematik och NO till Norregårdskolan
2025-08-27
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Norregårdskolan är en högstadieskola med ca 550 elever. På skolan värnar vi om elevernas utbildning, trygghet och värdegrund. Vi tror att miljön, vår kompetenta personal och våra olika kreativa satsningar tillsammans är nyckeln till att våra elever år efter år trivs och presterar bra resultatmässigt.
På Norregårdskolan bedrivs idag ett tydligt kollegialt utvecklingsarbete i samtliga ämnen där lärarna tillsammans arbetar för att utveckla undervisningen. Vi prioriterar mötet mellan elev och lärare och anser att lärarens personliga kontakt med eleven är viktig. För att möta elevers behov har vi ett resurssystem där det ofta är två pedagoger i klassrummet. Del av tjänsten är också resurstid där man arbetar tillsammans med andra lärare vissa lektioner. Vår matematikundervisning i årskurs 7 drivs i ett flerlärarskap.
Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.
Vi söker nu en lärare för undervisning i matematik och NO. Tjänsten är ett vikariat under perioden oktober 2025 - augusti 2026. Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig grundskollärare i matematik och NO, gärna med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har ett positivt förhållningssätt, förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och goda kunskaper i att möta barns olika behov. Andra viktiga förmågor är att tycka om utmaningar och vara lyhörd för förändringar.
Vi söker dig som har starkt engagemang och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningarna för våra elever så att de får en god utveckling i stimulerande miljö.
Rekrytering kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
