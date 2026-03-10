Lärare i matematik och NO till Mullhyttans skola
2026-03-10
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en behörig lärare för undervisning i åk 4-6 i ämnena matematik, NO och engelska på Mullhyttans skola med start i augusti 2026. Mullhyttans skola är en mindre F-6 skola med ca 120 elever och ett arbetslag på 13 personer. I ditt uppdrag ingår det att planera, genomföra, utvärdera och bedöma elevernas kunskaper och utveckling. Du arbetar för att eleverna ska må bra, tro på sig själva samt att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas. Vidare planerar och genomför du utvecklingssamtal, utvecklingsplaner samt bedömning.Samarbetet med elever, vårdnadshavare, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Arbetet sker utifrån den enskilde elevens behov där du alltid arbetar aktivt med skolans värdegrund. Du utför ditt arbete med hjälp av vägledande samspel (ICDP) samt formativ bedömning tillsammans med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt.Du kommer att få stort utrymme att använda dina kompetenser och idéer till att finna vägar, metoder och pedagogiska verktyg för att utveckla undervisningen samt arbeta fram gynnsamma extra anpassningar och särskilt stöd. Till din hjälp har du ditt arbetslag, hela kollegiet och skolans elevhälsoteam och den Samlade elevhälsan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:* grundskollärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 eller har examen och väntar på legitimation* goda kunskaper om läroplanen och skolans övriga styrdokument* goda IT-kunskaper och är van att använda digitala verktyg i undervisningen.Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i grundskolan och/eller har utbildning i vägledande samspel (ICDP). Vi ser gärna att du har erfarenhet av mentorskap samt intresse och erfarenhet av engagemang i arbetslags- och elevhälsoarbete.Du är en tydlig ledare i klassrummet som strävar efter att ge förutsättningar för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vi förutsätter att du har förmågan att se utvecklingspotential och möjligheter istället för hinder samt är öppen för andra arbetssätt.Vidare ser vi att du är lyhörd, lösningsfokuserad och är flexibel i samarbetet med andra. Vi utgår från att du arbetar för kollegialt lärande och gärna delar med dig av kunskap och erfarenheter så att vi kan utvecklas tillsammans. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
