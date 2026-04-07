Lärare i Matematik och NO till Korsbackaskolan i Kävlinge kommun
2026-04-07
Vill du arbeta på en skola där relationellt ledarskap, tillgänglig undervisning och kollegialt lärande är på riktigt - inte bara ord?
Korsbackaskolan söker nu en engagerad och trygg lärare i matematik och NO för en visstidsanställning under läsåret 2026/2027, med start 2026-08-06.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Du undervisar i matematik och NO i årskurs 7-9. I uppdraget ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega.
Mentorskapet är en central del av vårt arbete där vi arbetar strukturerat och gemensamt för att skapa trygghet, studiero och progression för eleverna.
Du ingår i ett arbetslag och ämneslag där ni tillsammans planerar, följer upp och utvecklar undervisningen. Vi arbetar aktivt med att utveckla undervisning, bedömning och tillgängliga lärmiljöer - och vi gör det tillsammans.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare i matematik, NO och teknik
Har ett tydligt ledarskap i klassrummet
Tror på kraften i relationer, struktur och höga förväntningar
Vill bidra aktivt i kollegialt lärande och gemensam utveckling
Har ett professionellt och lösningsfokuserat förhållningssätt
Ser mentorskapet som en viktig och meningsfull del av uppdraget
Vi söker inte bara rätt ämneskompetens - utan också rätt förhållningssätt.
Vi erbjuder
En skola med tydlig riktning och höga ambitioner
Ett nära samarbete i arbetslag och ämneslag
Stöd av ett erfaret elevhälsoteam och närvarande ledarskap
Möjlighet att bidra i ett viktigt utvecklingsarbete under läsåret
Om skolan
Korsbackaskolan är en 7-9-skola centralt belägen i Kävlinge med närhet till tågstationen. Här går cirka 500 elever. På skolan finns även en idrottsakademi i samarbete med Malmö FF.
Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund där relationer, ansvar och lärande står i centrum.
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Arbetsplats
Kävlinge Kontakt
Emelie Sonesson Björåsen emelie.bjorasen@kavlinge.se 0708740354 Jobbnummer
9839594