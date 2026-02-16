Lärare i matematik och NO till Högakustenskolan
2026-02-16
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Högakustenskolan är en mindre 7-9-skola med cirka 170 elever, belägen i Skog, Kramfors Kommun. På samma område finns även Högakustenskolans F-6-skola.
På skolan arbetar hela personalen i nära samarbete med varandra kring eleverna. Engagemang och framtidstro är viktiga värden hos oss, likväl som höga förväntningar på våra elever. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv där varje elev ska känna trygghet, ansvar och självständighet, vilket skapar en bra grund för kunskapsinhämtandet. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje.
Inför höstterminen 2026 söker vi nu en lärare i matematik och NO-ämnen.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i matematik och NO.
I uppdraget ingår mentorskap tillsammans med en mentorskollega för en klass elever. I rollen ingår du i ett arbetslag, där vi gemensamt arbetar för att utveckla undervisningen, planera och följa upp med läroplanen samt kommunens och verksamhetens mål som riktmärke. Vi avsätter tid och resurser för kollegialt lärande som sker både i ämneslag och i arbetslag. Vi har höga förväntningar både på oss själva och på våra elever. Vi arbetar tillsammans mot målen och har en tydlig plan och struktur för vårt gemensamma arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik och NO. Tidigare erfarenhet är meriterande.
Du är flexibel, engagerad och har ett stort intresse för att utbilda och utveckla unga människor utifrån deras individuella förutsättningar. Du har ett tydligt fokus på elevens utveckling mot målen i enlighet med läroplanen och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar. Du är trygg i ditt ledarskap och fungerar som en god förebild. Som person har du lätt för att samarbeta, men tar även egna initiativ och fattar egna beslut i din arbetssituation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html
