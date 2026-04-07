Lärare i matematik och NO till Fryshuset Gymnasium
Stiftelsen Fryshuset / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-04-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Fryshuset i Stockholm
, Upplands-Bro
, Flen
, Avesta
, Nacka
eller i hela Sverige
Om Fryshuset
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Om rollen
Som lärare på IM hos oss är ditt uppdrag lika delar kunskapsförmedling och mentorskap. Du kommer att undervisa elever som läser mot grundskolebetyg i matematik och naturorienterande ämnen. Här handlar det inte bara om formler och laborationer, utan om att sänka trösklar och bygga upp ett självförtroende som kanske har naggats i kanten.
Vem är du?
Vi letar efter dig som förstår att en lyckad lektion börjar med en stark relation. Du är trygg i din ämneskompetens och flexibel i din pedagogik.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning eller mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att bygga relationer. Vi söker dig som är en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare
Behörig att undervisa i matematik och NO (eller har erfarenhet som vi bedömer likvärdig).
Besitter en pedagogisk kreativitet. Du har förmågan att anpassa undervisning utifrån elevens intressen och ser det som en inspirerande utmaning att hitta just den nyckel som låser upp förståelsen för ett svårt moment.
Har ett brinnande intresse för att arbeta med ungdomar som behöver extra stöd och motivation.
Delar Fryshusets vision och värdegrund.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en inkluderande och dynamisk miljö där vägen till målet sällan är spikrak, men alltid meningsfull. Vi erbjuder:
En arbetsplats där din kreativitet och dina idéer tas tillvara.
Täta samarbeten i ett prestigelöst team av lärare, mentorer och kuratorer.
Möjligheten att arbeta på en skola som är mer än bara en skola - vi är ett sammanhang.
Placering:
Hammarby Sjöstad, Stockholm
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid 80 %
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning
Kollektivavtal: Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal/Vision/Sveriges Skolledare/Sveriges Lärare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Per Nyström, programrektor, per.nystrom@fryshuset.se
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför just du passar för att jobba på vårt introduktionsprogram. Urval sker löpande, så vänta inte!
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 26 april 2026 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivare Stiftelsen Fryshuset
Mårtensdalsgatan 4 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Fryshuset Gymnasium Jobbnummer
9840614