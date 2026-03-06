Lärare i matematik och NO till Duveholmsgymnasiet
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Duveholmsgymnasiet består av tre enheter; Samhällsvetenskapsprogrammet/Estetiska programmet, anpassade gymnasieskolan och introduktionsprogrammen. I samma byggnad utbildar även Katrineholms Tekniska College sina elever, och totalt är vi knappt tusen elever i skolbyggnaden. Introduktionsprogrammen är ett eget rektorsområde, och på denna pärla arbetar ett trettiotal medarbetare och 140 elever. Enheten präglas av ständig förändring och utveckling för att kunna möta alla elevers behov. Framgångsreceptet på enheten stavas engagerade, ansvarsfulla och delaktiga medarbetare som varje dag arbetar för att göra vår organisation ännu bättre. På introduktionsprogrammen finns programmentorer, vilket innebär att lärarna kan fokusera på undervisning och relationsskapande utan att fastna i administrativa uppgifter rörande mentorskapet. Förutom lokalerna i Duveholmsskolan så arbetar vi numera även på Lilla Duve som ligger ett stenkast från skolan. Här har vi skapat en lugnare lärmiljö för elever som behöver det och totalt har drygt tjugo elever sin undervisning och hemvist här.
Under flera år har vi arbetat med att skapa en god struktur på programmet med fokus på alla nivåer; från huvudmannen via skolledningen till undervisningen i klassrummet. Som en del i detta har vi sedan 2020 arbetat efter grundupplägget i ett arbetssätt som heter Intensivsvenska, vilket bland annat innebär att vi i samtliga ämnen arbetar efter färdiga ämnesplaneringar som bygger på det centrala innehållet från kursplanerna. Arbetssättet skapar goda möjligheter för kollektivt lärande och gör utbildningen tydlig och likvärdig för eleverna. Undervisningen planeras utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och tydliggörande pedagogik inom samtliga ämnen.
På introduktionsprogrammen säger vi att "vi alla är elevhälsan" oavsett om vi är lärare, specialpedagog, skolsköterska, rektor, speciallärare, mentor eller kurator. Med det menar vi att elevhälsa handlar om både mående och lärande och att elevhälsouppdraget därför är dubbelriktat. Om vi kan få elever att må bra så har de lättare att lära sig, och om vi kan få elever att känna att de lär sig så har de lättare att må bra. Detta synsätt genomsyrar enheten och skapar samsyn kring vårt gemensamma uppdrag.
Nu söker vi en engagerad och driven lärare i NO och matematik som vill vara med i vårt spännande och utmanande utvecklingsarbete under de kommande åren.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Undervisning i grundskoleämnenpå introduktionsprogrammen. Om du även är behörig att undervisa på gymnasienivå så kan din tjänst eventuellt kombineras med detta om du skulle vilja det. Du driver egen undervisning i nära samarbete med övriga pedagoger i verksamheten.
Som lärare arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan. Arbete i arbetslag, utvecklingsgrupper och ämneslag med fokus på undervisning, relationsskapande och skolutveckling.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare som är behörig till minst åk 9 och som har stort intresse för undervisning och utveckling. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, hög relationell kompetens samt ett positivt förhållningssätt gentemot både elever och kollegor. Det är också viktigt att du är flexibel och att du kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten samt att du har förmåga att skapa struktur i detta.
Eleverna söker en lärare som tar sig tid att hänga med dem på rasterna och som ibland kan prata om annat än skola och kunskaper. Du ska vara bra på att förklara och förstå att du ofta behöver förklara samma sak på flera sätt. Eleverna vill också att du ska ha energi som de kan smittas av och att du ser till att klassrummet präglas av studiero.
Din kompetens för uppdraget är avgörande tillsammans med din förmåga att leda och skapa resultatgivande relationer.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
