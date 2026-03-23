Lärare i matematik och NO till Alvesta gymnasieskola
2026-03-23
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Vi erbjuder dig
Som medarbetare i Alvesta kommun får du 25-32 semesterdagar, förmånliga pensionsavsättningar och föräldrapenningtillägg. Du har även rätt till friskvårdsbidrag, subventionerad träning, förmånscykel, 365-dagars kollektivtrafikbiljett, kollektivavtalade försäkringar, bidrag för fritidsstudier samt fritt kaffe, te och frukt på arbetsplatsen.
Förvaltningen för Arbete och Lärande ansvarar för bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning samt vuxenutbildning och gymnasieskola. Vårt grunduppdrag är att erbjuda utbildning och stöd och insatser utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga, främjande och förebyggande insatser bedriver vi ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.
Utbildning och sysselsättning är en avdelning som ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning samt för insatser och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning eller för personer som behöver stöd till en hållbar egen försörjning. Förutom utbildnings- och stödinsatser arbetar vi med arbetsträning, praktiksamordning och matchning mot arbetsmarknad.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i matematik och NOämnen. Du arbetar utifrån elevernas individuella behov och bidrar aktivt till en trygg och inkluderande lärmiljö.
I uppdraget ingår att samarbeta nära med ditt arbetslag, ämnesgruppen och andra kollegor för att utveckla undervisningen och stödja elevernas kunskapsutveckling. Du har löpande kontakt med elever och vårdnadshavare och arbetar utifrån skolans värdegrund. Mentorskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant lärarutbildning inom matematik och NOämnen och gärna erfarenhet av undervisning, särskilt från gymnasieskolans introduktionsprogram.
Du är trygg i ditt ledarskap och skapar goda relationer genom ett öppet och respektfullt bemötande. Som person är du lösningsfokuserad och flexibel, och du trivs i en miljö där samarbete och gemensamt ansvar står i centrum. Du har förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och arbetar engagerat för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas.
ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.
Semesteranställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313675/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Kontakt
Biträdande rektor
Gabriella Baricevic Ljungqvist 0472-150 44 Jobbnummer
9813531