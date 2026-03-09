Lärare i matematik och NO sökes till nytt skolteam i Steninge
Jensen Education AB / Grundskollärarjobb / Sigtuna Visa alla grundskollärarjobb i Sigtuna
2026-03-09
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Sigtuna
, Upplands-Bro
, Sollentuna
, Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Vi rekryterar nu lärare med behörighet i matematik och NO som tillsammans med en erfaren JENSEN-rektor ska starta upp det som ska bli Sigtunas bästa grundskola (åk F-9). Vid uppstarten kommer skolan att ha cirka 300 elever i årskurserna F-7
Skolans mål är:
• Vi ska vara kommunens bästa skola.
• Högsta kvalitet i undervisningen.
• Alla elever ska lyckas och nå sin
fulla potential.
• Trygghet och studiero i varje klassrum.
• Professionellt och engagerat ledarskap och personal.
• Ständig utveckling genom mod, innovation och fokus på resultat.
• Skolan ska vara förstahandsvalet för både elever och medarbetare.
JENSEN education är ett utbildningsföretag med verksamheter inom flera olika utbildningsområden. Våra grundskolor uppnår toppresultat både nationellt och lokalt på många viktiga områden. Sammantaget har våra skolor bättre studiero än vad någon annan skolhuvudman kan uppvisa. Detta enligt Skolinspektionens nationella enkäter för elever, lärare och vårdnadshavare. Flera av våra skolor har dessutom bland de högsta elevresultaten på sin ort.
JENSEN grundskola Steninge vänder sig nu till ambitiösa lärare som siktar högt och som trivs tillsammans med likasinnade. Utöver vår förmåga att locka ambitiösa lärare, är en god implementering av vårt gemensamma koncept en oerhört viktig framgångsfaktor.
På JENSEN grundskola vågar vi utlova att elever lär sig mer och formas till ambitiösa och ansvarstagande individer. Dessa saker vågar vi utlova eftersom vi vet att vårt koncept och våra metoder ger resultat. Egentligen gör vi inte mycket nytt. Vi arbetar med traditionella och väl beprövade undervisningsmetoder. Våra lärare är tydliga auktoriteter och starka klassrumsledare. De arbetar efter gemensamma metoder och har givits goda förutsättningar att säkerställa högsta kvalitet i alla situationer.
Våra förväntningar på dig som lärare
På JENSEN ställer vi inte bara höga krav på våra lärare. Vi har även höga förväntningar/krav på eleverna. På våra skolor tillåter vi aldrig att elever stör ordningen i klassrummen eller tryggheten i korridorerna. På våra skolor vågar vi få alla elever att sikta högre. Elever som börjat på våra skolor uttrycker ofta att disciplinen är betydligt högre, att arbetet är mer intensivt och att mängden läxor är större. För många elever krävs en omställning från det gamla, men nästan alla brukar snabbt vänja sig, och nästan alla uttrycker att de lär sig mer hos oss.
Är du en lärare som tror att svensk skola kan bli mycket bättre?
Delar du vår uppfattning att disciplinen i svensk skola generellt är för låg?
Tror du att svenska elever kan klara lika mycket läxor som i andra länder?
Lockas du av att arbeta efter ett gemensamt koncept där alla kollegor arbetar med traditionella metoder som ger resultat?
Våra lärarteam består av personer som delar vår syn gällande ovanstående frågor. Lärarna vi nu söker är de som både är ambitiösa och som lockas av vårt koncept och av våra gemensamma metoder.
Vem vi söker
Vi söker dig som har lärarlegitimation och ämnesbehörighet i aktuella ämnen. Det viktigaste är dock inte hur många års yrkeserfarenhet man har. För oss är det viktigaste att de som söker sig till oss delar våra ambitioner och övertygelser, samt att man tilltalas av vårt koncept.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller deltid med tillträde i augusti 2026 eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månader provanställning och ferietjänst.
Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under "Jobba med oss". Urval sker löpande, skicka gärna din ansökan redan idag!
Första steget är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mejl direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på polisens hemsida. Beställ i god tid - det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsterna, vänligen kontakta rektor Leon Giang på leon.giang@jenseneducation.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Klicka HÄR för att läsa mer om JENSEN grundskola Steninge.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9786092