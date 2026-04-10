Lärare i matematik och NO, årskurs 4-6
2026-04-10
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Södervärnskolan
Södervärnskolan är en grundskola med verksamhet för elever i årskurs 4-9 med cirka 670 elever. Upptagningsområdet är södra Visby, Eskelhem, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla.
Södervärnskolan arbetar aktivt med att lägga grunden för ett gott lärandeklimat genom att skapa goda relationer så att eleverna trivs och är trygga. I undervisningen är utgångspunkten den enskilde elevens behov och förmåga som utvecklas i grupp, med god samarbetsförmåga och social kompetens som följd.
Vi arbetar i arbetslag tillsammans kring eleverna på både mellan och högstadiet. Eleverna ska lämna skolan som kunskapssökande och kritiskt granskande individer med gott självförtroende, humanistiska värderingar och engagemang.
Skolan arbetar med dator som digitalt lärande verktyg. På skolan finns bibliotekarie, skolvärdinna, elevvärd och socialpedagoger som en extra trygghet för eleverna. Kurator och skolsköterska finns på skolan dagligen.
Södervärnskolan har en bra idrottshall och tillgång till egna salar för hemkunskap och slöjd. Skolan har ett eget tillagningskök samt ett nyrenoverat skolbibliotek och café.
Vi söker dig, lärare i åk 4-6 i ämnena matematik och NO till vårt fantastiska kollegium på Södervärnskolan som vill vara med på denna resa tillsammans med oss!
Du kommer undervisa i årskurs 4-6 och i arbetsuppgifterna ingår även att vara mentor för en klass på mellanstadiet. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetsteam och på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetsteam där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i årskurserna 4-6 i matematik och NO, även andra ämnen är meriterande.
• är trygg i din lärarroll, en tydlig ledare och väl förtrogen med skolans styrdokument.
• har förmågan att möta eleverna individuellt och sprida en positiv studieatmosfär i din undervisning.
• kan skapa förtroendefulla relationer med elever och föräldrar, arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i och utanför klassrummet.
• fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
• har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
621 24 VISBY
Visby Kontakt
Rektor
Cecilia Tofftén cecilia.tofften@edu.gotland.se 0498-269593
