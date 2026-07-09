Lärare i matematik och NO år 7-9 sökes till Fiskebäcksskolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-07-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
Välkommen till Fiskebäcksskolan. Vi söker lärare som är behöriga i matematik och NO på högstadiet. Hos oss kommer du att arbeta med att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. I tjänsten ingår även mentorskap.
Fiskebäcksskolan är en F-9 skola med cirka 600 elever. Skolan är tvåparallellig.
På vår skola arbetar vi med att utveckla undervisningen för att alla elever ska känna sig trygga och utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.
Vi har elever i förskoleklass till årskurs 9. Vi har fokus på elevernas utveckling i en trygg och kreativ lärandemiljö. Skolans närhet till havet erbjuder spännande undervisningsmöjligheter och vi gör ofta utflykter i vårt närområde. Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag där du arbetar med syfte och mål att alla elever ska ha en meningsfull, stimulerande och utmanande verksamhet med utgångspunkt i Läroplanen. I tjänsten ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen, vilket sker i samarbete med dina lärarkollegor. Vidare ingår mentorskap/klassföreståndarskap och delaktighet i lärarlag. Tillsammans arbetar vi med trygghet och studiero och de arbetsuppgifter som därtill hör.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare, eller i slutet av din utbildning, med behörighet att undervisa i årskurs 7-9, alternativt med behörighet att undervisa i årkurs 4-9 i matematik och NO.
Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Du har förmåga att skapa goda relationer med eleverna och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du använder metoder för att inkludera alla elever och är beredd att prova och ompröva din metodik för att tillgodose de behov som finns. Din kreativitet smittar av sig på andra och skapar ett engagemang och motiverar till lärande. Du är prestigelös och bidrar gärna med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Låter detta intressant för dig?
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad. Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Annie Andréen annie.andreen@grundskola.goteborg.se 073-8666345 Jobbnummer
9998170