Lärare i matematik och NO åk 7-9 till ny resursskola, Älta resursskola
2026-04-29
Har du erfarenhet och ett stort intresse av att undervisa elever med olika NPF-diagnoser? Vill du vara med att utveckla en ny resursskola? Läs då mer nedan!
Älta är ett expansivt område, vilket innebär att vi växer som rektorsområde. I augusti 2025 öppnade vi en ny resursskola, och nu söker vi en lärare i matematik och NO i årskurs 7-9. Ta chansen att utvecklas tillsammans med oss!
Välkommen till Älta rektorsområde!
Älta resursskola tillhör Älta rektorsområde, som består av tre grundskolor, en resursskola och sex förskolor. Här finns goda möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar såväl barns och elevers som medarbetares utveckling. Genom samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet, tydlighet och likvärdighet skapar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats, baserad på vetenskaplig grund och ett systematiskt förbättringsarbete.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare undervisar du elever med olika NPF-diagnoser som läser ämnen i årskurs 7-9. Du undervisar huvudsakligen i matematik och NO. Undervisningen sker både individuellt och i klassrum med cirka åtta elever. Klassen är åldersblandad och består av elever från årskurs 7 till 9. Tillsammans med kollegor ansvarar du för elevernas hela skoldag, vilket inkluderar undervisning, raster, lunch och övergångar. Det kan även ingå att följa med eleverna på praktiskt-estetiska ämnen. Du arbetar utifrån skolans tydliga fokus på undervisning, där varje del av dagen bidrar till att ge eleverna förutsättningar att lyckas och nå sina mål.
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplanen och skollagen för att ge eleverna bästa möjliga utveckling. Du följer läroplanen Lgr22 samt anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Du samverkar kring elevernas behov med andra aktörer, både inom och utanför skolan. Vidare ingår mentorskap och daglig dialog med vårdnadshavare. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du samarbetar nära resurspedagoger, speciallärare, specialpedagog och övriga lärare. Ni träffas regelbundet samt samarbetar gällande elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och det systematiska kvalitetsarbetet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i matematik och NO
erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolan
god kunskap om och flerårig erfarenhet av att arbeta med barn med olika NPF-diagnoser
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta på resursskola och/eller i särskild undervisningsgrupp
ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i andra ämnen än matematik och NO
specialpedagogisk kompetens
erfarenhet av att undervisa i åldersblandade grupper.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolledning och externa aktörer. Du stöttar dina kollegor och ser värdet av starkt teamarbete, särskilt i en verksamhet under uppbyggnad. Din relationsskapande förmåga skapar trygghet, tillit och en god grund för lustfyllt lärande. Du arbetar utifrån satta mål och stödjer elever att nå dessa, samtidigt som du har förmågan att sätta, analysera och utvärdera mål. Du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift. I klassrummet är du en tydlig, trygg och lyhörd ledare som förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev.
För att trivas i rollen behöver du ha förståelse för uppdragets komplexitet. Det kräver tålamod, uthållighet och en genuin vilja att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, där vissa kan uppvisa utmanande beteenden. Vidare trivs du i en miljö där mycket är nytt och under utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Älta resursskola är en ny verksamhet för elever med olika NPF-diagnoser i årskurs 1-9. Skolan öppnade i augusti 2025 och har plats för cirka 40 elever. Vi ligger i natursköna Älta med närhet till hav, sjöar och skog samt goda kommunikationer till Slussen, Nacka och Värmdö. Verksamheten är placerad i en del av nybyggda Stavsborgsskolan, med egen ingång och fina, moderna och ändamålsenliga lokaler för undervisning, fritids och lunch. Vi har en hög personaltäthet, mycket nöjda vårdnadshavare och nära samarbete med Ältas tre grundskolor. Parkering erbjuds till reducerad månadskostnad. Läs mer om oss här och se en film här
Som lärare hos oss får du en spännande möjlighet att bli en viktig del i utvecklingen av vår nya resursskola. Du får bidra till att forma strukturer, rutiner och arbetssätt tillsammans med kollegor som brinner för att skapa den bästa skolan för våra elever. Här möts du av en organisation där alla professioner är lika viktiga. Vi erbjuder kompetensutveckling, relevanta utbildningar, moderna digitala verktyg och möjlighet till nätverkande med kommunens två andra resursskolor. Vidare får du stöd från den centrala Barn- och elevhälsan i form av specialistkunskap, system, utrustning, handledning och utbildning. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-05-14!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Älta resursskola Kontakt
Sveriges Lärare
