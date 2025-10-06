Lärare i matematik och NO åk 7-9 till Ektorps skola, Nacka kommun
2025-10-06
Vill du undervisa i matematik och NO på en F-9 skola som precis flyttat in i en ny skolbyggnad med moderna lärmiljöer? Drivs du av att vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med engagerade kollegor? Då kan tjänsten på Ektorps skola vara rätt för dig- välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
I rollen som lärare undervisar du elever i årkurs 7-9 i matematik och NO.
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår även mentorskap. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. För att skapa rätt förutsättningar för eleverna krävs ett nära samarbete med övriga lärare, skolledning, elevhälsoteam och vid behov det specialpedagogiska teamet.
Du tillhör arbetslaget för högstadiet samt arbetar nära ämneskollegorna inom matematik och NO. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, betygsättning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Det finns utrymme att påverka och utveckla undervisningen utifrån intresse, kunskap och erfarenhet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i matematik och NO
- god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta som lärare
- erfarenhet av att undervisa elever i årskurs 7-9
- ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i andra ämnen än matematik och NO, gärna teknik
- erfarenhet av mentorskap
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du ha både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Din relationsskapande förmåga skapar trygghet och en bra grund för lustfyllt lärande. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt samt anpassar och genomför undervisning utifrån varje elevs behov och förutsättningar. I klassrummet är du en tydlig, trygg och lyhörd ledare som motiverar, engagerar och utvecklar dina elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ektorps skola är en F-9 skola med cirka 550 antal elever. I augusti flyttade vi in i en helt ny skolbyggnad med moderna och välkommande lärmiljöer, som vi delar med Ektorps anpassade grundskola och Skuru-Duvnäs resursskola. Här blir du en del av ett engagerat kollegium i en naturskön omgivning med skog, vatten och Nyckelvikens naturreservat runt hörnet. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/skuru-duvnasrektorsomrade/om-rektorsomradet/
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Sara Melgar på 070-431 98 31 och sara.melgar@nacka.se
.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Ektorps skola
