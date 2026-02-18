Lärare i matematik och No åk 7-9 sökes till Gläntanskolan
Är du vår nya kollega i matte och NO? Vi söker en engagerad lärare och mentor till vårt team!
Vill du arbeta på en skola där fokus ligger på kärnuppdraget - elevernas lärande och utveckling? Hos oss blir du en del av ett prestigelöst och legitimerat lärarlag som tillsammans skapar en trygg, modern och kreativ lärmiljö för våra elever i årskurs 7-9.
Vi söker nu dig som brinner för matematik och naturvetenskap, och som vill göra skillnad på riktigt. Hos oss får du förutsättningarna att utveckla din undervisning i en organisation med nära ledarskap, tydliga strukturer och ett starkt stöd från både ämneskollegor och elevhälsa. Oavsett om du är en erfaren pedagog eller ny i yrket, erbjuder vi en arbetsplats där samarbete och personligt engagemang står i centrum.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Gläntanskolan, belägen i Ödåkra i norra delen av Helsingborg, erbjuder en inspirerande miljö för både elever och personal. Med omkring 400 elever från förskoleklass till årskurs 9 präglas skolan av härlig ambition och en stark kamratanda. Det är enkelt att ta sig hit via allmänna kommunikationsmedel, vilket gör vår skola till en lättillgänglig och trivsam arbetsplats.
Med en engagerad och lojal personalstyrka, som har varit med oss länge, erbjuder vi en stabil och trygg arbetsmiljö. Våra pedagoger arbetar nära eleverna för att skapa en skoldag där varje individ kan blomstra. Som en del av vårt team kommer du närmast att samarbeta med en erfaren lärare i fritidshemmet, och tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande miljö för alla våra elever.
Vi ser även till att skolans raster blir en aktiv och rolig del av dagen genom våra rastaktiviteter, som leds tillsammans med skolans Trivselledare. Är du redo att bli en del av vår härliga gemenskap och bidra till att göra Gläntanskolan ännu bättre? Då ser vi fram emot din ansökan!
Gläntanfilmen: https://www.youtube.com/watch?v=HLl15J40Mv8&feature=youtu.be
Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare i matematik och NO hos oss har du ett tydligt fokus på elevernas lärande och utveckling mot målen. Din undervisning är modern, kreativ och strukturerad utifrån läroplanen samt verksamhetens mål. Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete både självständigt och i nära samarbete med kollegor i ämnes- och arbetslag.
I tjänsten ingår:
• Undervisning: Du ansvarar för undervisningen i matematik och NO-ämnena, där du skapar arbetsro och lust att lära genom tydliga förväntningar och en varierad pedagogik.
• Mentorskap: Du är mentor för en klass tillsammans med en kollega. I detta ingår att bygga tillitsfulla relationer med elever och vårdnadshavare samt att stödja elevernas sociala utveckling.
• Varierat arbete: Du använder en bred repertoar av tekniker och metoder i elevernas lärande.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg pedagogisk ledare med ett genuint intresse för unga människors utveckling. Du har förmågan att anpassa din undervisning utifrån varje elevs individuella förutsättningar och är van vid att dokumentera och analysera elevers kunskapsutveckling.
Krav för tjänsten:
• Legitimation och behörighet: Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och NO för grundskolans senare årskurser åk 7-9.
• Språkkunskaper: Du har en mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
• Mentorskap: Du känner dig trygg och bekväm i rollen som mentor och ser det som en central del av ditt uppdrag.
Meriterande:
• Behörighet i kemi åk 7-9
• Behörighet i teknik åk 7-9
• Tidigare erfarenhet av undervisning i grundskolans årskurs 7-9.
• Erfarenhet av att arbeta med digitala läromedel.
Som person är du flexibel, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du är lösningsfokuserad och kan agerar som en god förebild för både elever och kollegor.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-08-11
Antal tjänster: 1
Intervjuer: Vi kommer intervjua löpande under rekryteringen och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så tveka inte med din ansökan!
