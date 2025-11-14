Lärare i matematik och NO åk 6-9, Hedängskolan
Sandvikens kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Sandviken Visa alla grundskollärarjobb i Sandviken
2025-11-14
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Grundskola i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
* egen arbetsdator
* digital lärplattform
* digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
* möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
* friskvårdsbidrag
* Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Vill du vara med och skapa framtidens lärande tillsammans med engagerade kollegor? Hedängskolan 6-9 i Storvik har cirka 260 elever och 35 medarbetare. Skolan ligger naturnära med goda kommunikationer och tillgång till idrottshall, skidspår och bad. Vi arbetar aktivt för en trygg arbetsmiljö där samarbete, delaktighet och utveckling står i centrum. Hos oss gör vi varandra bättre varje dag.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som lärare i matematik och NO för årskurs 6-9 ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i dina ämnen. Du ingår i både arbetslag och ämneslag där samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av vardagen.
Du bidrar genom att:
* Undervisa i matematik och NO enligt läroplanen
* Skapa en trygg och inkluderande lärmiljö
* Samarbeta med kollegor i arbetslag och ämneslag
* Delta i skolans utvecklingsarbete
Hos oss gör vi varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter
* Stötta varandra i vardagen
* Ta gemensamt ansvar för elevernas utveckling
* Bygga tillit och trivsel i hela personalgruppenKvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och kommunikativ pedagog med förmåga att skapa goda relationer med både elever och kollegor. Ett tydligt ledarskap i klassrummet kombinerat med en lyhördhet för elevernas olika behov är viktiga egenskaper. Hos oss värdesätts ett lösningsfokuserat arbetssätt och en vilja att bidra till gemensam utveckling.
För uppdraget krävs:
* Lärarexamen med behörighet i matematik och NO
* Lärarlegitimation
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom skola samt goda IT-kunskaper, vi arbetar med Unikum samt Microsoft 365,
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "815-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Tf bitr. rektor
Veronica Engström veronica.engstrom@edu.sandviken.se Jobbnummer
9605824