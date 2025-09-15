Lärare i matematik och naturorienterande ämnen till Frödingskolan
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2025-09-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-15Beskrivning
Vill du göra skillnad varje dag - på en skola där alla känner alla och där elevernas utveckling står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
På https://karlstad.
se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/frodingskolanarbetar vi nära våra elever i en trygg och inkluderande miljö där varje individ blir sedd. Här känner många varandra, och vi strävar tillsammans mot att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers utveckling och lärande.
Frödingskolan är en F-9-skola belägen i Karlstad, med närhet till både stadens möjligheter och grönområden som inspirerar till lärande. Hos oss får du som lärare vara en del av ett engagerat och stöttande kollegium där samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Nu söker vi dig som vill undervisa våra högstadieelever i matematik och NO. Tjänsten är ett vikariat på heltid med start så snart som möjligt.
Välkommen till en skola där du får vara med och påverka - varje dag!Dina arbetsuppgifter
Som lärare i matematik och NO på högstadiet hos oss kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen i matematik, biologi, fysik och kemi för årskurs 7-9.
Du förväntas skapa en inspirerande och varierad lärmiljö där elevernas nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och matematik väcks och utvecklas. Du anpassar din undervisning för att möta elevers behov och förutsättningar.
Hos oss får du samarbeta nära med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper för att utveckla undervisningen och främja en helhetssyn kring elevernas lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation mot i matematik och naturorienterande ämnen för årskurs 7-9.
Du är en stabil och närvarande lärare som skapar tydliga ramar och en lugn lärmiljö i klassrummet. Din tro på dig själv och förmåga att ta eget ansvar kombineras med en vilja att samarbeta och utvecklas tillsammans med kollegor - något som gör att du kommer att passa väl in hos oss.
På Frödingskolan lägger vi stor vikt vid att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du har ett öppet sinne för nya idéer och arbetssätt, och att du har förmågan att se möjligheter även när utmaningar uppstår. Vi vill rusta alla elever med en god självkänsla och en tro på sig själva och att alla kan nå sina mål.
Hos oss blir du en del av ett team som tillsammans arbetar för att våra elever ska känna sig sedda, trygga och få de bästa förutsättningarna att lyckas.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Frödingskolan Kontakt
Anna Mossberg 054-5409914 Jobbnummer
9509166