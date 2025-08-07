Lärare i Matematik och naturorienterade ämne till Grillska Gymnasiet Örebro
2025-08-07
Vi söker nu en legitimerad lärare för undervisning i matematik i kombination med annat ämne. Då vi expanderar vårt Naturvetenskapliga program är det meriterande med kunskaper inom Biologi, Kemi eller Fysik.
Vårt Naturvetenskapliga program är i en utvecklingsfas så det är naturligt att du tar en aktiv del i det.
Vi söker dig som trivs att arbeta med ungdomar och drivs av att få dem att växa och utvecklas. Du kommer ingå i ett arbetslag med kunniga och engagerade kollegor, som samarbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö. Öppenheten mellan lärare är stor och vi tar ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Våra skolor arbetar efter en gemensam pedagogisk modell som vägleder oss i vårt arbete för att bidra till våra studerandes kunskaper, personliga utveckling och lärande. Den fokuserar på goda effekter för lärande och kunskapsutveckling.
Lektionerna är sammanhållna och långa, 120-180 minuter undervisningstid. Lektionerna följer en struktur med tydliga mål och syften och är varierande i arbetssätt.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund.
I arbetsuppgifterna ingår arbetsuppgifter kopplade till lärarrollen såsom undervisning, planering och bedömning. Utöver ämnesspecifika arbetsuppgifter är du även mentor för en klass. Kvalifikationer
Legitimerad gymnasielärare i Engelska och är väl förtrogen med läroplan och styrdokument för gymnasiet.
Utöver din ämneskompetens värdesätter vi ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och att du kan inspirera och engagera eleverna.
Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmågan att skapa goda relationer.
Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.
Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling.Anställningsvillkor
Anställning: Visstid
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast
Kontakt: Kristoffer Carlring
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Vid övertalighet inom Stadsmissionens Skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Grillska Gymnasiet i Örebro har tydlig koppling mot idrott och hälsa. Vi har profiler inom fotboll, padel, personlig träning och E-sport.
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet, Grillska gymnasiesärskolan och Stadsmissionens Yrkeshögskola. Med cirka 3 000 elever är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.
Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen vår vision - en skola för ett mänskligare samhälle. Gymnasieskolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.
Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.
Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle. Ersättning
