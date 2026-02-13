Lärare i matematik och naturkunskap
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Jenny Nyströmskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har drygt 800 elever fördelade på sex olika nationella program och tre introduktionsprogram. Inom Jenny Nyströmskolan finns också anpassad gymnasieskola. Vi är en framåtsträvande skola med ett öppet klimat som tror på såväl dig som lärare som på våra elever.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en engagerad och legitimerad lärare med erfarenhet av undervisning i matematik och naturkunskap. Du ska vilja vara med och utveckla Jenny Nyströmskolan tillsammans med oss.
Hos oss möts du av nyfikna elever, drivna kollegor och en verksamhet där kunskap, kreativitet och gemenskap står i centrum. Du har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet, skapar goda relationer och samarbetar väl med elever, kollegor och övrig personal. Med en stark tro på varje elevs förmåga arbetar du målmedvetet för att alla ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Vi söker dig som är en aktiv och positiv lagspelare i ämneslaget, som gärna bidrar till skolutveckling och kollegialt lärande. Du har ett genuint intresse för pedagogiska och didaktiska frågor och vill vara med och utveckla undervisningen utifrån både forskning och beprövad erfarenhet. Ditt medarbetarskap präglas av ansvarstagande, engagemang och ett professionellt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är flexibel, kreativ och nyfiken och ser möjligheter i förändring. Du vill fortsätta utvecklas i din lärarroll och delar gärna med dig av dina idéer om hur vi tillsammans kan stärka både undervisningen och skolans helhet.
Tillsammans skapar vi en trygg och inspirerande lärmiljö där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vår vision #hjärtahjärnajenny genomsyrar allt vi gör,hjärta för människan och hjärna för kunskapen. Nu söker vi dig som vill vara med och göra verklig skillnad, för våra elever, för dina kollegor och för samhället i stort.KvalifikationerKvalifikationer
För att vara kvalificerad krävs gymnasielärarbehörighet enligt skollagens bestämmelser om behörighet (SFS 2011:326). Du är behörig att undervisa i matematik och naturkunskap. Du ska vara intresserad av att arbeta i arbetslag och ämneslag och delta i olika utvecklingsgrupper. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet för läraryrket.
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Rekrytering sker löpande.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
