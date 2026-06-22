Lärare i matematik och kemi till Helenelundsskolan
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-06-22
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Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv."
Helenelundsskolan är en F-9 skola belägen i Södra Sollentuna. Skolan har drygt 1000 elever och vi är 120 medarbetare. Helenelundsskolans vision är: Vi utvecklar framtiden, med målorden gör gott, må gott, utvecklas! Hos oss landar du mjukt!
Detta är en tillsvidareanställning på 100% med start i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som lärare på högstadiet i matematik och kemi på Helenelundsskolan ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i dina ämnen. Du arbetar nära ditt ämneslag och ingår i ett arbetslag där samarbete, kollegialt lärande och gemensam utveckling av undervisningen är centralt.
Du bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete och deltar i både arbetslagsmöten och ämneslagsmöten. I rollen ingår även mentorskap tillsammans med en kollega. Du möter elever med olika bakgrunder och förutsättningar och skapar en tillgänglig, inkluderande och språkutvecklande undervisning där alla elever ges möjlighet att lyckas. Mentorskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och självgående lärare med ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Du skapar trygghet, struktur och studiero i klassrummet och planerar din undervisning utifrån elevernas behov och skolans styrdokument.
Du är relationsskapande och bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du arbetar strukturerat, är lyhörd och prestigelös och sätter alltid elevernas kunskapsutveckling och välmående i centrum.
Du är mål och resultatorienterad och har en lösningsinriktad förmåga som gör att du kan möta elever med olika behov på ett konstruktivt sätt. Du trivs i ett arbetslag där man utvecklar undervisningen tillsammans och där samarbetet är en av skolans största styrkor.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i matematik och kemi för högstadiet
Erfarenhet av undervisning i matematik och/eller kemi på högstadiet
Meriterande
Behörighet i ytterligare NO‐ämnen på högstadietSå ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister. Urval sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Jobbnummer
9973834