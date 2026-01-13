Lärare i matematik och idrott till Örnsköldsviks gymnasium
Örnsköldsviks kommun / Gymnasielärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla gymnasielärarjobb i Örnsköldsvik
2026-01-13
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks Gymnasium har två skolbyggnader, Parkskolan och Nolaskolan.
Hos oss studerar sammanlagt drygt 1800 elever fördelade på fem högskoleförberedande program och tio yrkesprogram samt introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Örnsköldsviks Gymnasium är utsedd till övningsskola vilket innebär att VFU-studenter är ett regelbundet inslag i skolan.
Nolaskolans centrala placering i staden gör det lätt att ta sig till arbetsplatsen med såväl tåg som buss. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarie som kan undervisa i matematik och idrott under vårterminen. Tjänsten är placerad på Nolaskolan och en stor del av undervisningen sker på ekonomiprogrammet. Det kan vara möjligt att dela tjänsten i två delar om du inte har ämnesbehörighet för båda ämnena.
I ditt arbete ingår undervisning, planering, dokumentation samt kontakter med elever och vårdnadshavare. Uppdraget innebär också att delta i gemensamt arbete tillsammans med ämnes- och arbetslag.
I arbetsuppgifterna ingår ofta mentorskap för ett antal elever. I det ingår ett stort ansvar för att följa upp och stödja dina mentorselever och att aktivt delta i elevhälsoarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare på gymnasienivå med ämnesbehörighet i matematik och idrott alternativt annan erfarenhet eller kompetens som arbetsgivaren finner tillräcklig.
Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet.
Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid eventuell anställning ska giltig ID-handling samt utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren. http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Anna Wiberg, rektor 0660-88943 Jobbnummer
9681160