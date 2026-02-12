Lärare i matematik och idrott på Blekinge Naturbruksgymnasium
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
Du kommer att arbeta med undervisning i matematik och idrott.
Blekinge Naturbruksgymnasium är en liten skola med god arbetsmiljö, engagerad personal och bred kompetens! Som person trivs du med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet och initiativ, såväl som god social kompetens där du ser samarbete som en viktig del i ditt arbete.
Tjänsten kräver ett stort intresse av att lära ut och entusiasmera eleverna, även tillsammans med andra lärare i andra kurser där dina kunskapskrav tangerar deras. Innehållet i utbildningen utgår från skolverkets läroplan med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i de olika kurserna. Vi ser det som meriterande om du har arbetat som lärare och då speciellt med matematik.
Vi söker nu dig som är intresserad av att undervisa och har drivet att utveckla de kurser du undervisar i.
Du blir en av fem kärnämneslärare på skolan. Är du nyutexaminerad kommer du att få stöttning i planering och bedömning. Vi har även förstelärare och utbildningsplanerare som kommer att stötta dig i arbetet. På skolan arbetar en kurator samt en socialpedagog vilka kommer att ge dig tips och hjälp i relationen till ungdomarna.
Att vara mentor ingår i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Kvalifikationer
Du skall ha viljan och intresset av att ge våra elever så mycket kunskap som möjligt. Du skall även ha förmågan att samarbeta.
Du ska ha en lärarlegitimation. Innehar du pedagogisk utbildning eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig, kan du vara aktuell.
Det är meriterande om du tidigare arbetat som lärare.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska kunna kommunicera och samarbeta med kollegor, elever, vårdnadshavare samt övriga professioner du möter i ditt yrke.
Du bör ha grundläggande kunskaper i office365 samt relevanta system för tjänsten.
