Lärare i matematik och idrott och hälsa till Rudbecksgymnasiet
2026-03-25
Är du utbildad och legitimerad gymnasielärare inom ämnesområdena matematik, idrott och hälsa och vill skapa en utvecklande studiemiljö för eleverna? Då kan du vara den person vi söker!Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vi söker nu en lärare som är legitimerad i både matematik samt idrott och hälsa till Rudbecksgymnasiet i Tidaholm.
I tjänsten ingår även mentorskap där det ingår ett mycket nära arbete med eleverna, kollegor och vårdnadshavare. Rudbecksgymnasiet är kommunens enda gymnasieskola, där vi har både högskoleförberedande- och yrkesprogram, introduktionsprogram, specialklasser AST samt ett ungdomsboende kopplat till specialklasserna.
Om arbetsplatsen
Rudbecksgymnasiet är kommunens enda gymnasieskola. Vi har både högskoleförberedande- och yrkesprogram, introduktionsprogram, specialklasser inom AST samt ett ungdomsboende kopplat till specialklasserna. Rudbecksgymnasiet ligger i centrala Tidaholm vid kanten av ån Tidan. Vi har byggnader på Vulcanön och på Smedjegatan och ligger mitt bland lummiga grönområden.
Vi lägger stor vikt vid samarbete mellan personal och mellan elever på skolans olika program. Vi är stolta över vår skola som erbjuder en trygg och säker skolmiljö som säkerställer elevernas studiero. Vi har en kultur präglad av gemenskap som gör det lätt att lära känna nya personer. Lärare och elever arbetar nära varandra och det är aldrig långt till någon att bolla idéer med.
Du och dina kollegor skapar en utvecklande studiemiljö för eleverna, en studiemiljö som genomsyras av det formativa arbetssättet och en hög måluppfyllelse.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har föreskriven utbildning för tjänsten.
Vi ser att du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer där du sätter elevernas delaktighet och inflytande högt på agendan. Du skapar tillsammans med dina kollegor en utvecklande studiemiljö för eleverna som genomsyras av det formativa arbetssättet och en hög måluppfyllelse.
Du är van att arbeta tillsammans med andra och genom en positiv syn på utvecklings- och förändringsarbete vågar du testa olika lösningar med eleverna i fokus. Självklart klarar du av att leda arbetet i klassrummet på ett respektfullt sätt gentemot dina elever. Vidare ser vi att du är flexibel, samtidigt som du har förmågan att skapa struktur.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du blir en viktig del i elevernas utveckling.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 6 augusti 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-04-19.
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736)
Rektor
Daniel Larsson daniel.larsson@tidaholm.se 0502-60 61 49
9819221