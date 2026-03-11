Lärare i matematik och geografi till Rudbeckianska gymnasiet
Som lärare i geografi och matematik på Rudbeckianska gymnasiet får du skapa engagerande undervisning i en miljö där samarbete och nytänkande är en självklar del av vardagen. Du blir en del av en engagerad lärarkår som tillsammans skapar en trygg och stimulerande lärandemiljö. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering och genomförande av undervisningen i matematik och geografi samt bedömning av elevernas kunskaper. En viktig del av tjänsten är att i samarbete med en kollega vara mentor för en klass. Du arbetar också med värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter samt att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa god och utmanande undervisning. Du kommer också dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra att de når sina mål. Förutom pedagogiken arbetar vi med ett aktivt elevhälsoarbete för att säkerställa att våra elever känner sig trygga och mår bra. Framför allt får vi aldrig glömma att känna glädje i vårt arbete och att vi finns där för eleverna
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare med behörighet att undervisa i matematik och geografi. Du har god pedagogisk förmåga, ett starkt engagemang för elevernas lärande och använder digitala verktyg som en naturlig del i din undervisning. Har du erfarenhet av undervisning på gymnasiet eller behörighet i ytterligare ämnen ser vi det som meriterande. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för ditt uppdrag, samtidigt som du är flexibel, samarbetsinriktad och bidrar med nya idéer som utvecklar undervisningen.
Vi erbjuder
Rudbeckianska gymnasiet är en skola med traditioner, gamla som nya, som knyter oss samman. Med värdeorden kunskap, empati och självkänsla gör våra elever sig redo för steget ut i vuxenlivet. Våra kompetenta medarbetare brinner för elevernas bästa och vår ambition är att ge alla elever möjlighet att klara högre studier och yrkeslivet.
Vi som arbetar här är stolta över uppdraget att vårda skolans fina kvalitet och traditioner. Vårt elevhälsoarbete har starkt fokus på främjande och förebyggande insatser med målet att skapa en trygg och stimulerande skolmiljö för alla våra elever. Skolans elevhälsopersonal arbetar i tre separata team i nära samverkan med ansvarig rektor, lärarlag och förstås sina elever.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
