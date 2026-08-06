Lärare i matematik och fysik till Brinellgymnasiet
Höglandsförbundet, Brinellgymnasiet / Gymnasielärarjobb / Nässjö Visa alla gymnasielärarjobb i Nässjö
2026-08-06
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Höglandsförbundet – Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
1 plats(er).
Är du lärare i matematik och fysik på gymnasienivå? Drivs du av att utmana till lärande och har god hand med tonåringar? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Hos oss kommer du att vara undervisande lärare i matematik och fysik på vårt naturvetenskapliga program. Du ansvarar för att planerar och genomför undervisning enligt gällande läroplan och utvärderar löpande din egen undervisning. Du är med och driver och utvecklar vårt naturvetenskapliga program tillsammans med engagerade kollegor. Du deltar i ämneslaget för att vidareutveckla ämnesundervisningen.
Om dig
Vi söker dig som har en avslutad lärarutbildning med behörighet att undervisa i matematik och fysik på gymnasienivå. Tidigare erfarenhet av att undervisa, gärna inom gymnasieskolan, är meriterande likväl som erfarenhet av att leda ungdomar i syfte att lära ut något.
Som person har du god pedagogisk insikt och förmåga att motivera och inspirera till lärande. Du tar ansvar för ditt eget arbete och arbetar strukturerat för att komma vidare i din egen planering och undervisning. Du ser vikten i att bygga goda relationer med eleverna i syfte att motivera till lärande. Du är en naturlig ledare i klassrummet och har god förmåga att samarbeta med andra. Som person bidrar du till ett positiv och utvecklade arbetsklimat tillsamman med dina kollegor.
Om vår skola
Brinellgymnasiet ligger i Nässjö och är en av fem skolor inom Höglandsgymnasiet. Tillsammans förbättrar vi kompetensen, höjer kvaliteten och ger gymnasieeleverna ännu bättre förutsättningar för att lyckas.
På Brinellgymnasiet är vi ca 200 medarbetare och ca. 1100 elever. Vi erbjuder 14 nationella program och har ett riksidrottsgymnasium inom bowling, nationella idrottsutbildningar inom bandy och basket samt lokala idrottsutbildningar inom basket, fotboll och ishockey.
Våra ledord är respekt, ansvar, kunskap och trivsel. Vi strävar efter struktur i undervisningen, att det ska råda arbetsro på lektioner och att våra elever ska känna sig trygga och trivas hos oss. Skolan har ett nyrenoverat modernt bibliotek som är en viktig del i den pedagogiska verksamheten.
Bra att veta
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Personbevis beställs från skatteverket under mina sidor. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES/Schweiz ska du även kunna uppvisa giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Anställning kan ske först efter att arbetstillståndet har kontrollerats, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta ansvarig rektor, Marcus Nordal. Vill du kontakta facklig representant kontaktar du Andreas Karlsson, Sveriges lärare.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-C336371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412)
571 35 NÄSSJÖ Arbetsplats
Höglandsförbundet, Brinellgymnasiet Kontakt
Rektor
Marcus Nordal marcus.nordal@hoglandet.se +46380518335 Jobbnummer
10023774