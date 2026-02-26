Lärare i matematik och fysik till Apladalsskolan
2026-02-26
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-26Beskrivning
Välkommen att söka tjänst på Apladalsskolan i centrala Värnamo.
Skolan är en åk 7-9 skola med ca 440 elever uppdelade på tre arbetslag.
Här finner du ett högt engagemang bland lärare och elever. Skolans vision är meningsfullhet, trygghet och delaktighet vilket ingår i verksamhetsplanen för skolan.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är behörig lärare i Matematik och Fysik. Du kommer att arbeta med undervisning i åk 7-9, du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning i förhållande till styrdokument.
I uppdraget ingår även mentorsskap. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare i Matematik och Fysik samt behörig att undervisa åk 7-9. Du har god datorvana och arbetar med digitala inslag i din undervisning. Du ser relationsskapande som en del av det pedagogiska ledarskapet och har god förmåga att skapa studiero i klassrummet. Du har lätt för att samarbeta med andra och vara en del av ett team. Du är flexibel och öppen i din personlighet.Anställningsvillkor
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer under ansökningsperioden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Apladalsskolan Kontakt
Jonas Hultqvist, rektor 0370-377322 Jobbnummer
9764744