Lärare i matematik och fysik till Ånestadsskolan åk 7-9

Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att planera, genomföra och följa upp din undervisning. Matematik- och fysikundervisningen sker i grupper om cirka 20 elever.
Som Ma-Fy lärare ingår du i ett ämneslag med lärare som också undervisar i MA/NO/TK. Du förväntas delta i skolans systematiska kvalitetsarbete. Du tillhör även ett arbetslag som är årskursindelat där samverkan främst sker kring arbetsorganisatoriska frågor. Hos oss på Ånestadsskolan är det viktigt att genom goda relationer med eleverna arbeta för att göra eleverna delaktiga och ansvarstagande i sitt lärande.
Uppdraget innebär också mentorskap tillsammans med kollega och som mentor har du ett övergripande ansvar för dina elever i klassen, deras utveckling och kontakter med vårdnadshavare.
Din arbetsplats
Ånestadsskolan ligger nära centrala delarna av Linköping och har två skolenheter, F-6 och 7-9. Varje enhet har rektor och biträdande rektor. Högstadiedelen har i dagsläget ca 270 elever och ca 45 medarbetare, men vi växer med en klass till hösten. Elevens bästa är alltid i fokus och vår verksamhet präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje. Vår personal utvecklar ständigt verksamhetens arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och bli bekräftade i sitt lärande.
Du som söker
Du har, eller har ansökt om lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och fysik för årkurs 7-9. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har kunskap om bedömning och betygssättning. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från tidigare undervisning på högstadiet och vi ser att du kan inspirera eleverna till att vilja lära och utveckla sina förmågor i dina ämnen.
För att lyckas i ditt uppdrag är du engagerad med ett tydligt ledarskap i klassrummet; en ledare som signalerar lugn och trygghet. Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har god pedagogisk insikt och förstår hur elever tar till sig kunskaper och förstår elevers olika förutsättningar. Du anpassar din undervisning efter elevernas behov. Du är också bra på att arbeta tillsammans med andra. Samarbetsförmåga är en grundläggande egenskap då läraruppdraget innebär samverkan med både interna och externa aktörer.
Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket för att kunna se till att eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 20260107
Anställningsform: tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16315
