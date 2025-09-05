Lärare i matematik och annat ämne till Jämtlands Gymnasium Berg
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Berg ligger i Svenstavik, centralorten i Bergs kommun. Här erbjuder vi en trygg och personlig studiemiljö där varje elev får utrymme att växa. Med små undervisningsgrupper och närvarande lärare skapas goda förutsättningar för lärande och gemenskap. Bergs kommun bjuder på storslagen natur med fjäll, skogar och sjöar precis runt knuten. Här finns möjligheter till ett aktivt friluftsliv året om.Publiceringsdatum2025-09-05Beskrivning
Vi söker en legitimerad gymnasielärare i matematik i kombination med ett annat ämne.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde den 1 oktober.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du undervisar i matematik på Jämtlands Gymnasium Berg, med placering i Svenstavik. Undervisning kan även förekomma inom vuxenutbildningen i Berg. Tjänsten kombineras med undervisning i ytterligare ett ämne.
Vem är du?
Du är legitimerad gymnasielärare i början av din karriär eller har flera års erfarenhet i yrket. Du har ett starkt engagemang för undervisning och vill utvecklas inom ditt ämnesområde, samtidigt som du bidrar till skolans övergripande utveckling.
Du är en tydlig ledare i klassrummet och en positiv förebild för eleverna - både när det gäller deras kunskapsutveckling och sociala mognad. Du delar vår övertygelse om att trivsel, omtanke och värdegrund är grundläggande för en god utbildningsmiljö, oavsett program eller inriktning.
Du samarbetar gärna med kollegor och skolledning, både på plats i Berg och inom JGY:s övriga verksamheter i länet. Eftersom skolan är småskalig, och elever ofta samläser i olika grupper och konstellationer, behöver du vara flexibel och lösningsorienterad.
Det är också en fördel om du har förmåga att skapa kontakt med näringsliv och andra externa aktörer där JGY Berg är representerat.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du en trivsam, modern och dynamisk arbetsplats där samarbete och kollegialt lärande står i centrum. Du blir en del av ett engagerat arbetslag som stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Skolan ingår i Jämtlands Gymnasieförbund, vilket innebär att du har tillgång till ett välfungerande nätverk av professionella stödfunktioner som underlättar och stärker din lärarroll.
Som anställd har du också tillgång till attraktiva personalförmåner, såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.https://jgy.se/om-oss/jobba-hos-oss-2/mot-vara-medarbetare/
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
