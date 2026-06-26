Lärare i matematik och annat ämne till Aleholmsgymnasiet
Höglandsförbundet, Aleholmsgymnasiet / Gymnasielärarjobb / Sävsjö Visa alla gymnasielärarjobb i Sävsjö
2026-06-26
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Höglandsförbundet – Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
1 plats(er).
Är du lärare i matematik på gymnasienivå? Drivs du av att utmana till lärande och har god hand med tonåringar? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Hos oss kommer du att vara undervisande lärare i matematik på gymnasienivå. Du ansvarar för att planerar och genomför undervisning enligt gällande läroplan och utvärderar löpande din egen undervisning. Du är med och driver och utvecklar det program du tillhör tillsammans med engagerade kollegor. Du deltar i ämneslaget för att vidareutveckla ämnesundervisningen.
I tjänsten ingår ett uppdrag som mentor, vilket innebär ett tätt samarbete med elevhälsan och rektor, för att stötta elevernas utveckling och måluppfyllnad. Ditt arbete kommer att vara en viktig del i att få elever att växa och lyckas.
Om dig
Vi söker dig som har en avslutad lärarutbildning med behörighet att undervisa i matematik på gymnasienivå. Har du även behörighet att undervisa i något annat naturvetenskapligt ämne är det meriterande. Tidigare erfarenhet av att undervisa, gärna inom gymnasieskolan, är meriterande likväl som erfarenhet av att leda ungdomar i syfte att lära ut något.
Som person har du god pedagogisk insikt och förmåga att motivera och inspirera till lärande. Du tar ansvar för ditt eget arbete och arbetar strukturerat för att komma vidare i din egen planering och undervisning. Du ser vikten i att bygga goda relationer med eleverna i syfte att motivera till lärande. Du är en naturlig ledare i klassrummet och har god förmåga att samarbeta med andra. Som person bidrar du till ett positiv och utvecklade arbetsklimat tillsammans med dina kollegor.
Om vår skola
Aleholmsgymnasiet är del av Höglandsgymnasiet, ett samarbete mellan gymnasieskolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda som alla tillhör Höglandsförbundet. Tillsammans arbetar vi för att skapa en stark och innovativ utbildningsmiljö som gynnar våra ca 3000 elever, var av ca. 250 går på Aleholmsgymnasiet.
Genom samverkan erbjuder vi möjligheter att ligga i framkant både vad gäller arbetsmetoder och verksamhetsutveckling. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som inte är rädda för att testa nya idéer och tankesätt.
På Aleholmsgymnasiet värdesätter vi öppenhet, respekt och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta med samhällsrelevanta, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, vilket ger dig möjlighet att göra skillnad. Hos oss blir du en del av en spännande förändringsresa tillsammans med Höglandsgymnasiet.
Bra att veta
Tjänsten är på heltid med tillträde vid läsårsstarten 2026/2027 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att hållas under v.32 och v.33.
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Personbevis beställs från skatteverket under mina sidor. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES/Schweiz ska du även kunna uppvisa giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Anställning kan ske först efter att arbetstillståndet har kontrollerats, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Tobias Möllerström ansvarig rektor. Vill du kontakta facklig representant kontaktar du Thomas Olofsson, Sveriges lärare.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-C334482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412)
576 33 SÄVSJÖ Arbetsplats
Höglandsförbundet, Aleholmsgymnasiet Kontakt
Rektor
Tobias Möllerström tobias.mollerstrom@hoglandet.se 038215380 Jobbnummer
9981514