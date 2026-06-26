Lärare i matematik, NO-ämnen och teknik till Frykenskolan
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden / Grundskollärarjobb / Torsby Visa alla grundskollärarjobb i Torsby
2026-06-26
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Frykenskolan är en 4-9 skola, grundskola och anpassad grundskola. På skolan finns också särskild undervisningsgrupp.
Skolan arbetar med värdegrund och livskunskap under hela läsåret för att främja elevers välmående och personliga utveckling samt sociala relationer.
Torsby kommun erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och legitimerad lärare i matematik, NO och teknik till högstadiet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start enligt överenskommelse.
I uppdraget ingår mentorskap.
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, NO och teknik för högstadiet.
Du har god pedagogisk insikt och skapar struktur, trygghet och studiero i klassrummet. Du har ett tydligt ledarskap.
Vi värdesätter att du är en engagerad och ansvarstagande person med god samarbetsförmåga. Du bidrar aktivt till kollegialt lärande och skolans fortsatta utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Registerutdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid erbjuden anställning.
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit!
Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag.
Läs mer: Torsby kommuns webbplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bun 2026/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby Kommun
(org.nr 212000-1777)
685 80 TORSBY Arbetsplats
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Kontakt
Biträdande rektor
Agneta Mellgren 073-270 12 28 Jobbnummer
9981863