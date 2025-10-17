Lärare i matematik, NO och teknik till Sannaskolan
2025-10-17
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vi på Sannaskolan söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa årskurs 7-9 i matematik, NO och teknik. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start VT-26. Tillsammans med en kollega kommer du också vara mentor för en klass i årskurs 8.
På Sannaskolan arbetar vi i arbetslag och har ett förhållningssätt som utgår från den evidensbaserade modellen PALS. Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Arbetet innebär samarbete med övriga lärare, elevhälsan, skolledning, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan.
Sannaskolan är en 7-9-skola med cirka 570 elever och drygt 60 medarbetare. Skolan ligger i Majorna och våra lokaler har nyligen renoverats färdigt. Skolan leds av en rektor och två biträdande rektorer. Vi har en duktig och engagerad personalgrupp. Här finns bland annat en skolpsykolog, kurator, skolsköterska samt specialpedagoger och speciallärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare åk 7-9 med behörighet att undervisa i matematik, NO och teknik.
Personliga kompetenser:
Som person är du trygg i din lärarroll och kan balansera krav som ställs på dig. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du är flexibel och kan snabbt ändra ditt förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Slutligen är du en lyhörd och hjälpsam, kollega som är uppmärksam på och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter.
Välkommen med din ansökan till oss!
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CC284667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Michael Hudson michael.hudson@grundskola.goteborg.se 031-365 71 63 Jobbnummer
9561126