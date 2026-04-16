Lärare i matematik, NO och teknik till mellanstadiet på Kvibergsskolan
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Beskrivning
Kvibergsskolan F-9 är skolan som ger eleverna en god möjlighet att kunna verka i och påverka sin
framtid. Det innebär att skolan är en del av ett digitaliserat samhälle med en allt snabbare
utvecklingstakt. Kvibergsskolan är en certifierad Apple distinguished school vilket innebär att våra lärare är Apple Teachers och vi arbetar med och i Apples olika miljöer.
Vi har två skolhus; Kvibergsskolan F-3 och Kvibergsskolan 4-9. Skolans lärmiljöer är designade för ett flexibelt och digitalt lärande. Vi finns i Kvibergs Park med många spännande utomhusmiljöer runt knuten.
Vi arbetar aktivt med vår vision #Hållbarttillsammans och en kultur som tar ansvar för vår miljö och varandra; "Vi vill varandra väl och gör varandra bra". Skolans personal är indelade i 7 arbetslag. Det som utmärker våra arbetslag är att deras uppdrag är att arbeta som ett team med en delakultur och ett gemensamt ansvar för alla skolans elever.
Du hittar mer information på vår hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kvibergsskolanDina arbetsuppgifter
Nu söker vi en lärare till mellanstadiet med behörighet att undervisa i matematik, NO och teknik.
Du kommer att tillhöra ett av skolans arbetslag, årskurs 4-6, där du även kommer att vara mentor i årskurs 5. Som lärare på Kvibergsskolan kommer du få möjlighet att arbeta i olika team där ni samarbetar kring elever, planering och bedömning. Vi söker dig som gärna arbetar ämnesövergripande, tematiskt och värdeskapande på ett innovativt sätt.Kvalifikationer
För att söka tjänsten är ett krav att du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, NO och teknik för årskurs 4-6. Du har även en god digital kompetens och kan navigera i en tekniktät skola.
Du är van att arbeta tematiskt- då du ser ett ämnensövergipande arbetssätt som en del av ett lustfyllt lärande. Du har alltid elevens lärande i centrum där ditt förhållningssätt visar att du har en stark tilltro till att alla elever gör rätt om de kan. Du kan, vill och låter dig och andra få vara en del i ett kollegialt lärande för att öka undervisningens kvaliteter för alla elever, något som i sin tur leder till en ökad måluppfyllelse för hela skolan.
Din undervisning kännetecknas av differentiering och elevdelaktighet. Du arbetar språkutvecklande och visar en god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett starkt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen tillsammans med ditt arbetslag. Du ska gilla utmaningar och tycka om att vara en pionjär och utveckla verksamheten tillsammans med oss i våra fantastiska lärmiljöer.
Du har förmåga att skapa riktigt goda relationer med eleverna vilket gör dig och arbetslaget till det mest kraftfulla verktyget att upprätthålla såväl trygghet
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Övrigt Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Anna-Carin Halvardsson anna-carin.halvardsson@grundskola.goteborg.se 031-3673429 Jobbnummer
9858360