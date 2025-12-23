Lärare i Matematik, NO och Teknik till Kålltorpsskolan 7-9
2025-12-23
Kålltorpsskolan är en stor och populär skola och har cirka 45 medarbetare och 420 elever i årskurs 7 till 9.
Kålltorpsskolan är en plats för lärande där alla elever är viktiga och betydelsefulla. Antalet legitimerade lärare på skolan är hög och det är något som skolan lägger stort värde vid. Skolan är placerad i ett lugnt och fint läge i ett bostadsområde och gränsar mot Delsjöreservatets härliga natur.Dina arbetsuppgifter
Kålltorpsskolan söker nu en lärare med behörighet att undervisa i matematik, No och teknik i årskurs 7-9. I tjänsten ingår det också att vara mentorskollega till en årkurs 9. Tjänsten är ett vikariat på heltid under vårterminen.
Att vara lärare i ett arbetslag på skolan innebär att man har en arbetslagsledare, som representerar laget i möten med ledningen och biträdande rektor som närmsta chef. Även ämnesarbete sker på ämneskonferenser, som leds tillsammans och i de flesta ämnen även har en förstelärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, No och teknik i årskurserna 7-9. Har du tidigare erfarenhet av liknande uppdrag är det meriterande.
Som person är du lösningsinriktad, flexibel och har en god samarbetsförmåga med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget och bidrar till helheten.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningen Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
