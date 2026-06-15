Lärare i Matematik, NO och teknik åk 7-9 till Lyrfågelskolan
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2026-06-15
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
Lyrfågelskolan är belägen i östra delen av Trollhättan och är en F-9 skola. På skolan har vi ca 1050 elever och skolan är indelad i tre enheter F-klass-3, 4-6 och 7-9.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med förekommande lärararbetsuppgifter enligt läroplan/kursplan i matematik, no-ämnen och teknik i åk 7-9. Mentorskap kommer att ingå i tjänsten.
Du förväntas delta i arbetslagets och skolans utvecklingsarbeten.
Du arbetar i en stimulerande miljö i nära relation med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg och tydlig vuxen med ett tydligt förhållningssätt och där elevperspektivet genomsyrar din undervisning. Du är lyhörd och har förmåga att hitta nya vägar i stunden och du agerar som den förebild du är för de elever du finns till för.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig/legitimerad lärare i matematik, no och teknik eller har motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Den sökande skall ha ett arbetssätt där elevinflytande och flexibilitet är en naturlig del. Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation, mål och resultat. Du är uppdragsmedveten, skapar goda möten är kreativ och strukturerad.
Du ska ha en god pedagogisk kompetens samt att vara väl förtrogen med grundskolans styrdokument.
Stor vikt läggs vid personligt lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Anställningsinformation
Intervjuer kommer att ske kontinuerligt under ansökningsperioden.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Claes Hellborg 0520-497297 Jobbnummer
9964794