Lärare i matematik, NO och teknik åk 7-9, 100 %
Ängelholms kommun, Toftaskolan / Grundskollärarjobb / Ängelholm Visa alla grundskollärarjobb i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Om skolområdet.
Vill du vara med och utveckla vår högstadieskola?
Till höstterminen 2026 står Toftaskolan inför en spännande förändring då skolan blir en renodlad 7-9-skola.
I samband med detta utökar vi och söker ytterligare en legitimerad och engagerad lärare i matematik, NO och teknik som vill vara med och utveckla undervisningen tillsammans med oss. Hos oss arbetar du nära dina ämneskollegor och blir en del av ett arbetslag där samarbete, kollegialt lärande och undervisningsutveckling är en naturlig del av vardagen.
Vi ser undervisningen i matematik, NO och teknik som en viktig del av skolans utvecklingsarbete och ger goda möjligheter till samarbete, gemensam planering och utveckling av undervisningen.
Vår verksamhet präglas av ett strukturerat kvalitetsarbete och en gemensam ambition att kontinuerligt utveckla undervisningen. Genom gemensam reflektion, analys av resultat och kollegialt lärande arbetar vi tillsammans för att stärka undervisningskvaliteten och öka elevernas måluppfyllelse.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där undervisningens kvalitet och elevernas kunskapsutveckling står i centrum. Som lärare planerar, genomför och följer du upp undervisning i matematik, NO och teknik för årskurs 7-9.
Du arbetar med tydlig struktur, höga förväntningar och ett medvetet fokus på elevernas delaktighet och lärande. I undervisningen skapar du en stimulerande och strukturerad lärmiljö där eleverna ges goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Du blir en del av ett arbetslag där vi värdesätter samarbete och professionella samtal om undervisning. Genom kollegialt lärande analyserar vi undervisning, delar erfarenheter och utvecklar arbetssätt som stärker undervisningskvaliteten och bidrar till ökad måluppfyllelse. Detta är en central del av skolans systematiska kvalitetsarbete där undervisningens utveckling står i fokus.
I tjänsten ingår även delat mentorskap tillsammans med en kollega. Som mentor följer du elevernas kunskapsutveckling, stöttar dem i deras studier och bidrar till en trygg, strukturerad och motiverande skolgång under högstadietiden.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad, engagerad och inspirerande lärare i matematik, NO och teknik för årskurs 7-9.
Du är i första hand legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, NO och teknik för årskurs 7-9. Har du erfarenhet av undervisning inom dessa ämnen är det meriterande. Du känner dig trygg i din yrkesroll och har ett tydligt fokus på elevernas lärande, utveckling och måluppfyllelse.
Vi ser att du är en person som:
* har ett professionellt och positivt bemötande
* är initiativtagande och lösningsfokuserad
* trivs med samarbete och kollegialt lärande
* vill bidra till skolans fortsatta utveckling
* uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Tjänsten är på 100 %.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 26-08-10
Ansök senast: 2026-04-19 23:59
Välkommen att söka genom att:
Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1Kontaktuppgifter för detta jobbKontaktperson för detta jobb
Linda Dervall, Rektor 7-9 linda.dervall@engelholm.se
Facklig representant, Sveriges lärare: Lisa Franke Lisa.franke@engelholm.se
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal.
