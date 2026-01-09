Lärare i matematik/no (idrott) sökes till Ljungviksskolans mellanstadium
2026-01-09
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Ljungviksskolan är en F-9 skola i Gråbo med strax under 500 elever. Skolan är tvåparallellig.
På Ljungviksskolan trivs man både som personal och elev. Lärarna arbetar mycket med trivsel och motivation. På Ljungvik ser vi trivsel och lärande som två ben som undervisningen vilar på Nu tar vi nästa kliv iatt arbeta systematiskt med tillgänglig lärmiljö, ledning och stimulans.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Huvuduppdraget är matematik och No på skolans mellanstadiet. Har du behörighet att även undervisa en mindre del i idrott är detta meriterande.
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån skolans styrdokument. Du ansvarar även för att samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor för att skapa en utvecklande miljö för eleverna. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I uppdraget ingår även mentorskap.
På Ljungvikskolan sätter vi elev och lärande i centrum. Det är därför viktigt att du delar våra tankar om att alla elever är våra elever och att vårt uppdrag som lärare är att ge alla elever möjligheter att utveckla sina ämneskunskaper och sociala färdigheter maximalt. Detta är ett arbete som vi gör bäst tillsammans!Kvalifikationer
Lärarlegitimation är ett krav för att få en tillsvidare anställning. Vi söker dig som är behörig att undervisa i matematik, no, teknik på mellanstadiet. Är du även behörig i idrott är detta meriterande.
Vi söker dig som kan leda och motivera elever samt att skapa en trygg och lärorik klassrumssituation med engagerade och delaktiga elever.
Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. Du behöver ha förmågan att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov med fokus på gruppnivå.
Du tycker om att samarbete med andra och vill utvecklas tillsammans med oss!
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
